Feijóo asegura que ningún presidente del PP "conocía los detalles del pacto" del CGPJ: "Eso hizo posible el acuerdo"

Alberto Núñez Feijóo está decidido a reivindicar su autonomía en la decisión de desbloquear el Consejo General del Poder Judicial y es lo que prácticamente lleva haciendo desde que se anunció el acuerdo con el PSOE. Este jueves ha reconocido que ningún presidente del PP "conocía los detalles del pacto". "Una de las cosas que hizo posible el pacto fue que no se hizo público el contenido", defendió durante una entrevista en La Sexta.



Desde el martes en Sol trasladan que Feijóo contactó con Isabel Díaz Ayuso antes de firmar el acuerdo y este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que le consultó, a ella y al resto de presidentes, el acuerdo. "El presidente (Feijoo), con sumo cuidado, respeto, nos ha consultado, ha valorado, pero luego ha tomado una decisión que es muy valiente y, sobre todo, tan inteligente como es sentar a la Unión Europea", dijo en una entrevista en Antena 3.

Pero Feijóo quiere dejar claro que no consultó nada. Así ha explicado el líder del PP cómo se gestó el anuncio del acuerdo: "Yo cumplí con mis obligaciones de no hacer público el contenido de ese pacto hasta que llegamos a Bruselas y hasta que a las cuatro o cinco de la tarde todo parecía indicar que iba a llegar a buen término. A partir de ahí informé a los presidentes autonómicos a través de un whastapp amplio, concretando el contenido y alcance del acuerdo". En 2022, cuando el pacto saltó por los aires, el entorno de la presidenta madrileña filtró que Ayuso había llamado a Feijóo para pedirle que no renovara el CGPJ.

Discusión por lo pactado

Además, el presidente nacional del PP se ha referido a la polémica generada después de que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, asegurara que el dictamen con la propuesta de reforma del sistema de designación de vocales del Consejo General del Poder que redacten los vocales del CGPJ, y que figura en el acuerdo, no es vinculante. "Sobre la base de esa propuesta se analizará, debatirá y, en su caso, se aprobará", dijo este miércoles en una entrevista en la Cadena SER.

Feijóo ha reconocido que el Congreso "puede aceptar en su totalidad o parcialmente" esa propuesta, pero en el PP insisten en que eso supondría el incumplimiento del acuerdo por parte del PSOE y señalan a la Unión Europa como "notaria" y supervisora del pacto.

"La letra del acuerdo es la letra del acuerdo. Si después hay alguien que no va a querer cumplir pues que sepan ustedes que se firmaron tres copias y una de las copias quedó en depósito en la Unión Europa", ha asegura Esteban González Pons, negociador por la parte popular. "Si no se comparte lo que se ha firmado, haberlo pensado antes", remachó.

Lo que PSOE y PP han pactado e incluido como disposición adicional en la proposición de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que aprobarán en julio es: "Dicha propuesta será trasladada al Gobierno, al Congreso y al Senado para que, por los titulares de la iniciativa legislativa, basándose en ella, se elabore y someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación".