Feijóo dice que Mazón ha asumido "la autocrítica" y que "tendrá que tomar decisiones"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha concedido este martes su primera entrevista desde que la DANA arrasase la provincia de València. El líder de la oposición, centrado en culpar al Gobierno de la catástrofe, ha acusado a la Confederación Hidrográfica del Júcar de "negligencia" y califica de "lamentable" la gestión de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Al mismo tiempo, el presidente del PP no quiere atarse a Carlos Mazón y también le señala: "No forma aparte del Cecopi, lo cual no significa en cualquier caso que es el primer responsable de la Generalitat", ha dicho en el programa 'Espejo Público', de Antena 3. El president intentó justificar su ausencia en el centro de coordinación de emergencias la tarde del martes defendiendo que él no formaba parte y que estaba "perfectamente constituido".

Según Feijóo, el barón valenciano ha asumido "la autocrítica" en su Gobierno y le toca "tomar decisiones". Ha hablado también de "fallos" del president de la Generalitat que, apuntó, explicará en su comparecencia de este jueves en el Consell.



"Para eso está el presidente, para tomar decisiones, para gobernar y no para delegar", señala el presidente del PP.

Feijóo ha insistido en que el Gobierno debería haber declarado la emergencia nacional, afirmando incluso que si el Govern estuviese en manos del PSOE, su comportamiento habría sido "distinto". El presidente del PP ha desvelado que el jueves 31 de octubre, en su visita a València, le dio a Mazón su "opinión" sobre esto y que su respuesta fue que lo hablaría con Pedro Sánchez más tarde.

El president de la Generalitat se alineó con el Gobierno y nunca pidió elevar el nivel de emergencia y ceder el mano de la gestión al Ejecutivo central. Feijóo ha dicho que él lo hubiera hecho como presidente autonómico.

Feijóo carga contra el Gobierno

Con todo, el líder de la oposición quiere responsabilizar a los organismos dependientes del Gobierno de la catástrofe y salvar la imagen de una comunidad gobernada por el PP. Feijóo ya no señala solo a la AEMET, como en un primer momento, sino a la Confederación Hidrográfica del Júcar. "Oiga, ¿qué alerta? Pero si el que te tiene que alertar desde las cuatro y cuarto de la tarde no te vuelve a dar información hasta las siete menos cuarto", ha criticado Feijóo.

También ha excusado a Mazón asegurando que cuando salió de su despacho, hacia la comida donde estuvo más de tres horas, lo hizo con la "información" de la Confederación y que, además, estaba "conectado". Según avanzó El Confidencial, su retraso al incorporarse a la reunión y las dudas de la consellera Salomé Pradas ralentizaron las decisiones.

Para el presidente del PP, "solo" Teresa Ribera sabía lo que podía ocurrir y aun así "resulta que sigue en Bruselas y llama al presidente de la Comunidad Autónoma a las 20:00 horas de la tarde". El PP español votará en contra de su nombramiento como vicepresidenta de la Comisión Europea.

Preguntado por si Mazón no debería haber advertido a la población teniendo en cuanta que la AEMET activó la alerta roja a las siete de la mañana, Feijóo se ha puesto de perfil: "Deje usted a Mazón que dé las explicaciones que considere oportunas el jueves y juzguemos lo que diga".