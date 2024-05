Feijóo dice que el PPE "no debe" pactar con la extrema derecha mientras defiende sus gobiernos con Vox y blanquea a Meloni

"De la misma forma que a lo mejor el señor Page no es homologable al Partido Socialista, por lo menos por lo que dice, otra cosa es por lo que hace, pues en ese contexto sigo diciendo que la señora Meloni no es homologable (a otras formaciones de extrema derecha)". Así ha explicado este lunes Alberto Núñez Feijóo cuál es su posición con respecto a la ultra italiana Giorgia Meloni. Además, el presidente del PP ha defendido que su partido no debe llegar a acuerdos con los grupos de la extrema derecha, de los que forma parte el partido de Meloni.

"Yo lo que he dicho, y lo mantengo, es que nosotros no debemos pactar con la extrema derecha en Europa", aseguró Feijóo en una entrevista en la emisora radiofónica Onda Cero. Incapaz de explicar la contradicción que esto supone para el líder de un partido que gobierna en cinco comunidades autónomas gracias a acuerdos con un partido ultraderechista, Feijóo ha sacado pecho de esos ejecutivos.

"Para dar estabilidad a esos gobiernos autonómicos hemos establecido un pacto público conocido, firmado y que ustedes pueden seguir y tutelar. Y en ese pacto los presidentes de esas comunidades autónomas del PP están gobernando. Y creo que, no, afirmo que esos gobiernos son gobiernos estables", aseguró el líder de la oposición.

Además, Feijóo ha dejado claro que, según él, hay una gran distancia entre Meloni y Santiago Abascal porque la líder italiana votó a favor del Pacto de Migración de la Unión y es proeuropeísta. "Hay diferencias porque son partidos distintos que trabajan en países distintos y con una gran diferencia: la señora Meloni es el Gobierno de Italia y Vox aquí es la tercera fuerza parlamentaria", remachó Feijóo.

Meloni participó vía telemática en el acto organizado por los de Abascal hace dos semanas para mostrarle su apoyo de cara a las próximas elecciones europeas. Sin embargo, el PPE parece dispuesto a seducir a la presidenta italiana ante la esperada subida de la extrema derecha el 9 de junio y por eso se esfuerzan en distinguirla del resto de grupos.

Este domingo la ultraderechista francesa Marine Le Pen dio un paso al frente que complica esta estrategia de los conservadores: ofreció a Meloni fusionar sus grupos políticos en el Parlamento Europeo para convertirse en el segundo más grande de la Eurocámara. El crecimiento de los ultras pondrá a prueba las líneas rojas del PPE.

En este sentido, Feijóo ha asegurado que perder los comicios europeos "sería un fracaso", pero no ha querido cifrar el margen de distancia con el PSOE que se ponen como objetivo. "Salgo a ganar", afirmó el presidente del PP un día después de pedir a Sánchez que convoque elecciones después de las europeas. Algo a lo que este lunes no ha hecho referencia.