La extrema derecha de Abascal, Meloni y Le Pen sale a la pesca del voto joven en TikTok

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones europeas prevé un empate técnico entre las dos principales fuerzas del parlamento español. PSOE y PP llegarían a Bruselas con el 19,3% y el 19,2% de los votos respectivamente. Vox sería tercera fuerza con el 4,7% de los sufragios, por delante de Sumar, Podemos y las izquierdas alternativas. La encuesta deja sobre la mesa un dato revelador: solo cinco de cada diez españoles irán a votar "con total seguridad". Los jóvenes de entre 18 y 24 años son los menos movilizados y los más indecisos –algo que ya ocurrió en los comicios de hace cuatro años–. ¿Qué hacen los líderes europeos para conectar con la generación Z?

"Los partidos tradicionales tienen más problemas para adaptarse a las nuevas tecnologías. Esto en la extrema derecha no ocurre. Las formaciones han entendido a la perfección el potencial de las redes y especialmente de TikTok", detalla Steven Forti, profesor de Historia Contemporánea en la Universitat Autònoma de Barcelona y autor del libro Extrema Derecha 2.0. Jorge Buxadé es el eurodiputado español más exitoso en la plataforma china. Vox supera en casi 300.000 seguidores al segundo partido español con más engagement en la red social. Los parlamentarios de Identidad y Democracia –donde militan Marine Le Pen y Matteo Salvini– son los que más interacciones generan en esta aplicación.

Las elecciones europeas se juegan en TikTok. La televisión fue durante el cambio de siglo el escaparate estrella de dirigentes y candidatos para conectar con sus votantes. Barack Obama rompió por primera vez la hegemonía de la pequeña pantalla en 2008, cuando utilizó las redes sociales para movilizar, con éxito, al público joven en su carrera hacia la Casa Blanca. El resto del mundo tomó nota de los resultados y los políticos europeos no tardaron en desfilar por Twitter, Facebook, Instagram y, más recientemente, TikTok. "La extrema derecha lleva la batuta, pero cualquier partido con ganas de pescar votos entre los jóvenes tiene que saber que las redes son una herramienta fácil y rentable", señala Arsenio Cuenca, doctorando en l'École Pratique des Hautes Études de París.

Italia, Francia, Portugal y España. La extrema derecha tiene en todos estos países una proporción mucho más elevada de eurodiputados tiktokers que el resto de formaciones políticas. Jordan Bardella tiene 28 años y los expertos lo definen como el "ojito derecho" de la ultraderechista Marine Le Pen. El francés encabezará la lista de la Agrupación Nacional para las elecciones europeas. Bardella acumula más de un millón de seguidores en la aplicación china y comparte vídeos tomando cerveza, licores y hasta champagne. André Ventura tiene 200 veces más seguidores que el segundo partido con más engagement del parlamento portugués. El candidato ultra presume de familia en la plataforma y critica temas como la corrupción, las migraciones y la censura.

"TikTok es la máxima expresión del politainment –información política y entretenimiento–. Los partidos de extrema derecha consiguen seducir al público joven con mensajes propagandísticos y aparentemente sin ideología que ridiculizan al adversario", advierte Alina Danet, profesora de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Granada. Las encuestas reflejan una derechización de los votantes de entre 18 y 24 años, sobre todo entre el electorado masculino. En Alemania, Malta y Bélgica, los jóvenes de 16 años pueden votar en las elecciones europeas del próximo 9 de junio. En Grecia, la barrera se fija en los 17 años.



TikTok y la revolución del mapa europeo

"La realidad es común a todos los países. Las extremas derechas hacen campaña de la mano y actúan como un bloque común. Este patrón lo vimos en España el 23J y volveremos a verlo ahora [sin ir más lejos, Vox reunirá este sábado en Madrid a líderes ultraderechistas de todo el mundo en la convención Europa Viva 24]. Los candidatos van a reforzar su llamamiento a la defensa de las fronteras y cargarán contra el feminismo, la crisis climática o el movimiento LGTBI+", pronostica Laura Pérez Altable, profesora de Comunicación en la Universitat Pompeu Fabra. El Parlamento Europeo ha activado las alarmas y trata estos espacios como una "amenaza híbrida" por su capacidad para colar fake news y desestabilizar las campañas.

Vox tiene vídeos en TikTok con picos de más de cuatro millones de reproducciones. La estadística es todavía más pronunciada en otros países europeos. "En Francia, los ritmos los marca Jordan Bardella. El candidato de la Agrupación Nacional utiliza un tono desenfadado y mucho humor para importunar a las izquierdas. Lo quieren presentar como una cara nueva ante los jóvenes que van a votar por primera vez [sobre cuatro millones de franceses] y no saben muy bien lo que representa el partido de Le Pen", explica Arsenio Cuenca.

"La extrema derecha siempre ha intentado hacerse hueco en Internet para no tener que sortear el filtro de los medios, donde, hasta hace no mucho, encontraba oposición. El escenario ha cambiado y las televisiones más populares de Francia están ahora controladas por empresarios afines a los partidos racistas y ultraconservadores, pero la presencia en redes sigue siendo crucial", continúa el doctorando. Los expertos reconocen que Jordan Bardella disimula "demasiado bien" su origen neofascista y "apenas mete la pata", de modo que "el peligro es mayor, porque no parece tan radical".

La situación es prácticamente similar en Portugal. Chega es el partido que más ha crecido entre los jóvenes en los últimos comicios. "La estrategia apenas sufrirá cambios de cara a las elecciones europeas. Los candidatos de la extrema derecha seguirán tirando de mensajes antisistema y contra el régimen político tradicional. Además, llevarán al límite los temores sobre migración, inseguridad y corrupción. El público joven no quiere recibir contenidos técnicos ni complejos", matiza Filipe Teles, politólogo y profesor en la Universidade de Aveiro.

Italia se destapa como una especie de excepción en el mapa europeo. La extrema derecha de Matteo Salvini fue precursora al utilizar Facebook y Twitter hace una década. El triunfo de Giorgia Meloni en las últimas elecciones presidenciales ha suavizado –en cierto modo– su estrategia digital. "La Liga de Salvini utiliza de forma bastante provocadora las redes. Meloni ha seguido sus pasos, aunque de forma más sutil. Desde su llegada al Gobierno, cuida más la imagen que quiere proyectar. El clima de campaña es constante y no podemos perder de vista otros canales como WhatsApp, Telegram o incluso Facebook, porque en sociedades envejecidas como la nuestra el votante de más de 50 años es bastante numeroso", reconoce Steven Forti.

"TikTok tendrá su relevancia en las elecciones de junio, aunque quizás no tanta como en otros países. La extrema derecha, cuando está en el Gobierno, puede jugar con otros registros. Eso es lo que nos diferencia de Alemania, Francia o España. Meloni no solo tiene el apoyo de las televisiones privadas de Berlusconi, también controla los medios públicos. El resultado no solo depende de las redes", prosigue el historiador italiano. En España, como Vox no gobierna, tiene coartada para hacer ruido, apelar a la "rebeldía" y confrontar con lo que ellos tachan de "izquierda progre".

La derechización de los jóvenes españoles no es casual. La generación Z tampoco consume medios y su única fuente de información son las redes sociales. La extrema derecha ha visto en este cóctel de atributos la oportunidad perfecta para colar sus discursos de odio y rascar votos entre los que acuden a las urnas por primera vez. "Los usuarios no van a contrastar nada fuera de TikTok, sino que se van a quedar con lo que dicen los vídeos. Vox sabe utilizar esta herramienta y posicionar sus contenidos. Los otros partidos tienen mucho que aprender", sentencia Laura Pérez Altable. Los guiños de Ursula von der Leyen al ultraderechismo y su negativa a condenar los ataques y la violencia política auguran una de las campañas más tensas de los últimos años.