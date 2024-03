Los hombres son más de derechas que nunca

En los últimos meses se ha hablado mucho de la derechización de los hombres más jóvenes. De hecho, este fenómeno ha creado una brecha ideológica entre los chicos y las chicas. Pero los varones jóvenes no son los únicos dentro de la sociedad española que están virando a posiciones más conservadoras. Es algo que está ocurriendo, al menos, al conjunto de hombres.

Así lo muestran los datos de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desde 1984 analizados por Público. El barómetro de este mes de marzo ha marcado un máximo histórico: los hombres se han ubicado más a la derecha que nunca —o al menos desde que existen datos—. Se han posicionado a sí mismos en una media del 5,08 en una escala que va del 1 —"lo más a la izquierda posible"— al 10 —"lo más a la derecha"—.

El CIS pide en sus barómetros mensuales desde junio de 1983 que los ciudadanos se autoubiquen en esas posiciones entre el 1 y el 10 —antes se utilizaba una escala ideológica del 1 al 7—, pero el primero para el que existen datos públicos desglosados por género es el de octubre de 1984. Contabilizando ese primer estudio, son un total de 408 barómetros con datos de ubicación para hombres y mujeres.

El anterior récord de posicionamiento hacia la derecha de los hombres se dio en enero del 2000: a dos meses de la mayoría absoluta de Aznar

Hasta ahora los hombres tenían su récord de posicionamiento hacia la derecha en el barómetro de enero del 2000, dos meses antes de que el expresidente José María Aznar obtuviera la mayoría absoluta en su última cita ante las urnas. En aquel momento se autoubicaron de media en el 5,03. En marzo de 2024 el dato ha sido del 5,08 y supone la cuarta vez que el posicionamiento de los hombres en un barómetro supera el 5.

Este giro de los hombres hacia posiciones más de derechas se viene dando desde 2019. En un lustro han pasado de una media de autoubicación del 4,54 a una del 4,91, el promedio en el que se han posicionado los hombres en lo que va de año. Un aumento de casi medio punto y, de nuevo, el valor más elevado de la serie histórica.

Los expertos apuntan a dos motivos para explicar la derechización de los hombres: la reacción ante el movimiento feminista y el efecto termostato. Este efecto es la reacción que se da en la sociedad cuando hay un Gobierno de un signo político y la ciudadanía vira hacia la posición ideológica contraria. Es algo que acostumbra a suceder, según ha demostrado la ciencia política, y podría ser una de las causas que explicara porque hay sectores de la sociedad española derechizándose justo en estos tiempos de Gobierno progresista.

No solo los hombres jóvenes

En el caso de los hombres la tendencia es bastante clara. La derechización se ha dado especialmente entre los más jóvenes, pero es un fenómeno que alcanza ya a los hombres de todas las edades, con la excepción de los de 65 o más años. Solamente en el caso hombres de la denominada tercera edad los datos no muestran, al menos por ahora, que se estén desplazando hacia posiciones ideológicas más conservadoras.

Los hombres de la tercera edad son los únicos con una posición menos de derechas que las mujeres de su edad

De hecho, son los únicos que mantienen una posición más de izquierdas que las mujeres de su misma edad. Aunque hay que tener en cuenta que la gente más mayor parte, precisamente, de posiciones ideológicas más conservadoras. Históricamente tanto los hombres como las mujeres más mayores eran el grupo de edad dentro de su sexo que se se ubicaba más hacia la derecha. En el caso de las mujeres sigue siendo así. Los hombres mayores, en cambio, son ya el segundo grupo masculino menos escorado hacia ese lado del tablero político.

En los últimos años el CIS ha registrado en sus barómetros las posiciones más derechizadas desde que existen datos en el caso de los hombres entre 18 y 25 años, pero también en el grupo de entre 25 y 34 y en el de entre 35 y 49. La derechización en el caso de los varones entre 50 y 64 años también es notable. Aunque Alberto López, investigador en la Universidad Libre de Ámsterdam y doctor en Ciencia Política, considera que la tendencia va más allá de los hombres.

"En España parece que la sociedad en su conjunto se está derechizando. Es una cuestión más española que de otros países y tiene mucho que ver con tener un Gobierno de izquierdas. Ese efecto termostato suele ocurrir, pero no hay que descartar que pueda haber una derechización más allá de eso", detalla a Público.

El experto asegura que esa derechización también estaría afectando a las mujeres, con la gran excepción de las más jóvenes. Entre las mujeres de hasta 35 años la tendencia no se está dando. De hecho, en los últimos tiempos se han posicionado más a la izquierda que nunca, según los microdatos de los barómetros del CIS analizados por Público. Lo que no está tan claro es que está pasando en el caso de las de mediana y tercera edad.

¿La sociedad entera se está derechizando?

"A partir de los 35 años los hombres y las mujeres se están derechizando al mismo ritmo. La brecha ideológica se percibe solamente entre chicas y chicos jóvenes. De hecho, dependiendo del tema concreto, vemos incluso que las mujeres mayores pueden ser más reacias a determinadas políticas progresistas que los hombres mayores", explica López.

El investigador, además, hace referencia a unos recientes apuntes del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) —el CIS catalán—, donde se puede ver cómo en la sociedad catalana también se está dando esa brecha ideológica entre la juventud. Los datos del CEO también muestran que, en cambio, a partir de los 35 años tanto los hombres como las mujeres catalanes están virando al mismo ritmo hacia posiciones ideológicas más de derechas.

Eva Anduiza, catedrática de Ciencia Política en la Universitat Autònoma de Barcelona, no coincide con la interpretación de López. "No se ve un desplazamiento claro hacia la derecha entre las mujeres. Sino que hay una tendencia desde principios de los 2000 a moverse hacia la izquierda. Los datos de los apuntes del CEO son demasiado recientes para mostrarlo, pero se puede ver en los del CIS", resume. Los datos de autoubicación del CEO incluidos en los apuntes empiezan en 2014, cuando el organismo empezó a realizar las encuestas de forma presencial.

Los datos del CIS, analizados por Público desde 1984, muestran que en los últimos años las mujeres se habían posicionado más a la izquierda que nunca. La media anual de autoubicación más progresista en el caso de las mujeres se dio en 2019, cuando fue del 4,50. Precisamente en un momento de explosión del movimiento feminista. Un año después del parón internacional de las mujeres el 8 de marzo y el año que hubo la manifestación más multitudinaria por el 8M en Madrid. Pero tras 2019 en el caso de ellas también se ha dado un repunte hacia la derecha.

Ese año también fue el primero en el que las mujeres se posicionaron más a la izquierda que los hombres. Una tendencia que se ha mantenido desde entonces. "Este viraje implica que España se sincronice con otros países donde las mujeres suelen estar más a la izquierda que los hombres. Quizás sí hay un levísimo incremento de posiciones más de derechas en los últimos años que parece afectar a las mujeres mayores de 35 en Catalunya y en los datos del CIS se ve entre las de todos los grupos de edad, incluso las más jóvenes, pero no se ve un desplazamiento claro", detalla Anduiza.

"Donde sí se ve un desplazamiento claro es entre los hombres, especialmente en los jóvenes. Además, esa derechización resulta sorprendente por lo rápido que se está dando. Normalmente los cambios ideológicos se dan por reemplazo generacional y aquí no está siendo así", explica la experta.

Los datos no muestran aún de una forma del todo clara si la derechización estaría afectando también a las mujeres. Ese leve incremento del que habla Anduiza podría ser la primera muestra de un fenómeno de derechización que también las alcanza a ellas, como ya detalla López. Asimismo, podría quedarse solo en un leve repunte y que los valores se acaben estabilizando dejando a las mujeres en posiciones más de izquierdas que los hombres, cosa que en España hasta hace unos años no pasaba pero que es la tónica general en el resto de Europa.

En ningún barómetro del CIS había habido una diferencia tan grande que situara a los hombres más hacia la derecha que las mujeres

Los expertos coinciden en que no es sencillo prever que pasará, pero, en cualquier caso, la derechización que se podría estar dando entre las mujeres no es tan grande como entre los hombres. De hecho, esa brecha ideológica que se da entre los más jóvenes se empieza a ver también en otros grupos de edad en el caso de los datos del CIS. En el barómetro de este mes de marzo los hombres se han situado 0,32 puntos más a la derecha que las mujeres. La diferencia no es tan grande, pero es la mayor que se ha dado nunca en un barómetro mensual en el que ellos se posicionan de forma más conservadora que ellas.

Eso sí, en ningún caso la brecha es tan grande como entre la juventud. Los jóvenes son los que más se han derechizado y las jóvenes, la clara excepción a ese fenómeno. Esa es la principal conclusión, en la que coinciden todos los expertos. De hecho, la derechización de los chicos es lo que ha impulsado el surgimiento de esa brecha ideológica y el récord de posicionamiento conservador por parte del conjunto de hombres.

Una brecha más identitaria que de actitudes

Aún así, también hay quién pone matices a ese fenómeno de derechización. Alberto López asegura que el discurso de que los hombres jóvenes son el sector de la población más de derechas es simplista. "Los jóvenes votan mucho más a partidos de extrema derecha, pero también votan mucho más a partidos verdes y de nueva izquierda. Al hacer ese discurso se pierde la heterogeneidad que hay dentro de ese grupo tanto de chicos como de chicas jóvenes", detalla el experto.

De hecho, López asegura que esa derechización se ve claramente en la autoubicación de los jóvenes, pero no tanto en sus actitudes o incluso en el voto. "En cualquier tipo de actitud, los jóvenes son más abiertos y progresistas que la gente mayor y no se insiste lo suficiente en ese dato. Está habiendo un pánico de qué ocurre con los chicos jóvenes y simplemente son un poco menos progresistas que las chicas jóvenes pero no menos que, por ejemplo, la gente mayor".

El reciente estudio del CIS sobre la igualdad de género fue polémico porque un 44% de los hombres aseguraba que la igualdad había llegado demasiado lejos, pero en otras preguntas los resultados eran bien distintos. Por ejemplo, el 96% de los hombres consideraba que la igualdad hace una sociedad más justa y el 87% pensaba que un hombre debe recriminar a sus amigos cuando tengan comportamientos machistas.

"Parece innegable que los hombres sienten que el feminismo les está fallando y no se ocupa de sus problemas"

"Parece ya innegable que los hombres, sobre todo los jóvenes, sienten que el feminismo les está fallando. Que ha ido demasiado lejos y no se ocupa de sus problemas. Eso les podría estar llevando a identificarse más a la derecha que nunca. Pero eso es diferente de concluir que están en contra del feminismo o de las políticas feministas y, mucho menos, de las políticas progresistas en general", resume López.

El experto asegura que los jóvenes se están moviendo a posiciones más de derechas en cuanto a cómo se ubican a sí mismos a nivel ideológico, pero que ese movimiento no se está dando igual respecto de sus actitudes. "Una cosa es cómo se identifican y otra, las actitudes que tienen. Con los datos que existen a día de hoy es complicado concluir que los jóvenes tienen actitudes más conservadoras en temas como el género, la sexualidad o la inmigración".

López, además, recuerda que entre los jóvenes también hay mucha heterogeneidad. "Es cierto que en ciertos temas, como el medio ambiente, quienes tienen posiciones más conservadoras son los jóvenes de derechas. Pero los chicos jóvenes que no son de derechas no tienen ese tipo de actitudes. Estamos hablando de grupos ideológicos, no solamente de edad y de género, y de cuestiones que son las que polarizan y definen la ideología entre la gente joven. Una persona mayor de derechas no tiene actitudes tan polarizadas sobre estas cuestiones porque no se ha socializado en torno a ellas".