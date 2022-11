Feijóo esquiva la moción de censura a Sánchez e irrita a Vox y Ciudadanos

¿Para qué se presentan las mociones de censura? En el Partido Popular sostienen que "para ganarlas" y por eso Alberto Núñez Feijóo rechaza el órdago de Inés Arrimadas y Santiago Abascal para liderar una moción a Pedro Sánchez por la reforma para eliminar el delito de sedición. En Génova saben que no les dan los números. Ciudadanos, en cambio, tiene otra tesis. "Las mociones no se ponen para ganarlas, sino para generar debate", sostiene un dirigente del partido que cree que Feijóo no da el paso porque "está siendo cobarde".

A Feijóo el anuncio del presidente del Gobierno de derogar el artículo del Código Penal que tipifica el delito de sedición le pilló en Latinoamérica a punto de volar de regreso a España. Cuando aterrizó, Inés Arrimadas ya había dicho desde el Congreso de los Diputados que "lo mínimo" que debería hacer el líder de la oposición era presentar una moción de censura. De forma velada a través de su cuenta de Twitter, Abascal también le había retado a repetir una moción como la que Vox presentó en 2020. Pero Feijóo compareció, rechazando las preguntas de los medios de comunicación, y despejó cualquier duda al respecto: no iba a haber moción de censura a Sánchez.

Y aunque en frente se encuentren con un muro infranqueable, en los últimos días en el espacio de la derecha y la ultraderecha han seguido alimentando la vía de la moción de censura. Génova se mantiene firme y descarta la moción. "Ni Arrimadas ni Abascal nos marcan la agenda", aseguran fuentes de la dirección nacional. Para sus compañeros de espacio político es "incomprensible" que el PP no de un paso más en esta ofensiva contra el Gobierno.

Lo cierto es que la moción de censura tiene nulos visos de prosperar y conseguir su fin último- sacar a Sánchez del Ejecutivo- porque el bloque de la derecha se quedaría lejos de la mayoría necesaria, pero ni Arrimadas ni Abascal buscan esto.

Arrimadas quiere ganar tiempo y el PP dice que "no es serio"

La presidenta de Ciudadanos, en un artículo de opinión publicado este martes en el diario El Mundo, ha desvelado sus planes. "Quedan apenas cuatro sesiones plenarias de aquí a fin de año. Sánchez pretende utilizarlas para dejar la sedición derogada y la malversación rebajada antes de enero, llevando la votación final a las puertas de Navidad y alejándola más de seis meses de las elecciones municipales y autonómicas donde los cuadros socialistas se juegan todo su poder. Si logramos que uno de esos plenos se ocupe con el debate de la moción de censura, la votación tendría que producirse ya en 2023. Teniendo en cuenta además que el mes de enero es inhábil en el Congreso, quizá se produciría a escasas 12 semanas de la próxima cita con las urnas", escribe Arrimadas.

Fuentes del PP consultadas por este medio aseguran que "usar" un instrumento como es la moción de censura solo para retrasar la agenda legislativa del Gobierno "no es serio". Así, todo apunta a que el próximo jueves el Congreso celebrará un pleno extraordinario para arrancar la tramitación de la reforma legislativa que deroga el delito de sedición.

"Feijóo no se atreve"

El cabreo en Ciudadanos, que no tienen el número de diputados suficiente para presentar la moción y creen que es una labor del líder de la oposición, es descomunal. "Es un cobarde. Ahora tiene la posibilidad de ir al Congreso y hablar sin límite de tiempo, como pedía, pero no se atreve", critican fuentes de Ciudadanos. Creen que detrás del rechazo de Feijóo a la moción de censura hay "electoralismo puro" porque, hasta ahora, la exposición parlamentaria en el Senado "está jugando en su contra".



Vox también ha subido el tono contra el líder del PP en las últimas horas tras el rechazo de Génova a presentar una moción que saben perdida. Después del fracaso de 2020, Abascal no quiere volver a perder de nuevo y por eso deja el peso de la iniciativa en Feijóo. Una "trampa", reconoce un miembro del PP, en la que no va a caer.

Los populares creen que, más allá del resultado, la moción favorecería a Sánchez. "Las mociones de censura se plantean para ganarlas y no para fortalecer al Gobierno", aseguró este martes la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. "Serán los españoles en las urnas los que lleven a cabo esa moción de censura a Pedro Sánchez", zanjó. El PP no quiere poner a Feijóo a prueba en el Congreso.