Feijóo Feijóo, "descolocado" ante el giro de Casado hacia el centro

Hasta que el barón gallego revalidó su cuarta mayoría absoluta, "moderación" era la palabra que no salía de la boca de Feijóo. Se la pidió a Pablo Casado para que la crispación política de Madrid derivada de la pandemia no empañase las siglas, pero todo cambió en esta segunda ola cuando el presidente del PP rompió con Vox votando "no" a la moción de censura.