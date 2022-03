Feijóo oficializa su 'coronación' con 55.000 avales, diez veces más que los presentados por Casado en 2018

Alberto Núñez Feijóo ha presentado este miércoles los avales para formalizar su candidatura a la Presidencia del PP ante la Comisión Organizadora del Congreso. Lo ha hecho en la sede del partido de la calle Génova, a la que ha llegado a las cinco de la tarde y de la que se ha ido sin ver a Pablo Casado. Feijóo no ha dado la cifra exacta de avales pero "parece que algo más de 55.000", aseguró.



Nunca antes un candidato había recibido un número tan significativo de apoyos para presidir el partido. Pablo Casado presentó 10 veces menos, cinco mil, en el año 2018. El presidente de la Xunta de Galicia llevó sus más de medio centenar de respaldos a la sede del partido en 15 carpetas.



Pese a haber sido aclamado por los suyos sin descanso en las últimas semanas, el líder popular dice sentirse "emocionado" por el apoyo mayoritario que le da su partido. "Es un respaldo abrumador", afirmó Feijóo, que se compromete a "no dejar de escuchar a las bases". Un mensaje que podría ir dirigido a la ex dirección del partido, criticada por "desconectarse" de la militancia.



Los populares quieren pasar la página más oscura de su historia con Feijóo. "Este partido se está preparado para una nueva etapa", dijo el presidente gallego en la que ha sido su primera rueda de prensa desde la sede nacional del PP. "Quien estuviera esperando un PP desmotivado y sin expectativas se equivoca ,si algo está demostrando el PP en ese momento crucial de nuestra historia es que no se conforma".



"Preparados", lema de campaña

Feijóo comenzará el viernes una gira por las 17 comunidades autónomas para presentar, una a una, su proyecto para un nuevo PP. "Ni me gusta, ni tampoco creo que los españoles esperen de nosotros la prolongación de las formas que hemos visto en la política nacional", señaló el líder popular. Dice Alberto Núñez Feijóo que percibe "hartazgo", "decepción" y "la necesidad de una nueva política" y que su oferta pasa por la "moderación" y la "serenidad una alternativa sólida y solvente".



Núñez Feijóo ha elegido "Preparados" como lema de campaña: "Creo que estoy preparado, creo que estamos preparados". "Hoy empieza un cambio", anunció entusiasmado el más que posible próximo presidente del Partido Popular.

Una posible candidatura alternativa en Valencia

El PP cierra este miércoles a las 20 horas la presentación de avales y hará públicas las candidaturas oficiales un día después, el jueves. Habrá que esperar hasta entonces para conocer si prospera la candidatura alternativa liderada por la valenciana Alexia Herranz (Gandia, 28 años). Herranz ha presentado esta tarde sus respaldos en la sede del partido en València y el Comité Organizador del Congreso debe revisarlos para confirmar que cumplen con los requisitos de estar al corriente de pago.