Feijóo propone a Sánchez un pacto vacío sobre la OTAN

La intención del PP de Feijóo es clara: revertir los papeles con la parte socialista del Gobierno. Si hasta ahora era Pablo Casado quien decía 'no' a todo y dinamitaba cualquier posibilidad de acuerdo con el PSOE, Núñez Feijóo busca colocar a Pedro Sánchez en esa negativa a base de "proponer y proponer". La última propuesta es un pacto sobre la OTAN y la seguridad del Estado del que nadie en el partido es capaz de explicar su contenido.

¿Cuáles son las propuestas concretas para ese acuerdo sobre la OTAN? Público ha trasladado esta pregunta a tres dirigentes nacionales del Partido Popular y ninguno ha señalado ninguna medida concreta. Tampoco Alberto Núñez Feijóo fue más allá este lunes cuando, en el acto de conmemoración del día de la Unión Europea organizado por su partido, anunció el ofrecimiento que le haría a Pedro Sánchez.

"Ya les avanzo que trasladaremos al Gobierno una propuesta de acuerdo en torno a la OTAN y a nuestra seguridad de Estado para reforzar una vez más nuestras postura y manifestar una posición de país clara, seria y diáfana ante nuestros socios", dijo Feijóo. Nada más.

Y las explicaciones de Génova se limitan a lo dicho por Feijóo. Es decir, un acuerdo entre PSOE y PP para que el Gobierno refuerce su apoyo a la OTAN y su posición en la Alianza Atlántica. Disfrazada de pacto de Estado, pero sin planteamientos concretos, la propuesta de Núñez Feijóo es en realidad un intento de agrandar una brecha entre el PSOE y sus socios de Unidas Podemos, contrarios a la OTAN.

Si bien es cierto que Unidas Podemos no esconde su opinión sobre la Alianza Atlántica- por ejemplo, se ha opuesto a la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid en el mes de junio- no lo es menos que la parte socialista del Gobierno, con la ministra Margarita Robles a la cabeza, es infranqueable en su defensa de la alianza militar entre gobiernos. Es más, a finales del mes de marzo PSOE y PP ya alcanzaron un acuerdo en este sentido y sacaron adelante en el Congreso una proposición no de ley en la que se reconocía la aportación de la OTAN y el papel de España en la misma.

El 'tira y afloja' de Feijóo

Feijóo lanzó la propuesta al aire este lunes y 24 horas después el Gobierno destituyó a la directora del CNI, Paz Esteban. Las aguas se removieron y el presidente del PP elevó su tono al máximo para criticar la decisión. "Sánchez consuma el esperpento y ofrece la cabeza de la directora del CNI a los independentistas, debilitando una vez más al Estado para buscar su supervivencia. Es una auténtica afrenta a nuestro país. Injustificable", dijo a través de su cuenta de twitter.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aseguraba después que, a pesar del enfrentamiento a cuenta de la destitución de Esteban, Feijóo seguía con la intención de sellar ese acuerdo con Sánchez en torno a la OTAN. Sin embargo, otras fuentes reconocen que en materia de defensa y seguridad del Estado la desconfianza en el presidente del Gobierno es absoluta en este momento y esperarán a ver como se desarrollan los acontecimientos. La destitución de la directora del CNI ha sentado como un jarro de agua fría en el PP, que se enteró de la decisión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. No fueron consulados ni avisados, algo que no gustó en Génova.

Más allá de la crisis política interna que ha generado el 'caso Pegasus', los populares dicen sentirse preocupados por la imagen que se está proyectando de España fuera de nuestras fronteras y mantienen la vista puesta en la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid los próximos 29 y 30 de junio. Una cita que, sin duda, intentarán rentabilizar para proyectar la imagen internacional de Núñez Feijóo, a sabiendas de que es precisamente el perfil internacional el que más ha trabajado Pedro Sánchez.