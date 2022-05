Robles reconoce "errores" pero evita relacionar el cese de la directora del CNI con el espionaje al Gobierno

La destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ha monopolizado prácticamente la totalidad de la rueda de prensa celebrada este martes en Moncloa tras el Consejo de Ministros. La salida de Esteban, que se ha conocido antes de esta comparecencia, se produce en medio de una tormenta política por el 'caso Pegasus'. El Ejecutivo ha anunciado también que el teléfono del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue espiado en junio del año 2021. Esta infección se suma así a las ya conocidas que sufrieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Precisamente esta última ha sido la encargada de responder todos los aspectos sobre el asunto. Y Robles ha evitado en todo momento relacionar el espionaje con lo que ella ha llamado "sustitución" de Esteban, aunque sí ha reconocido "errores".

La ministra ha realizado una defensa férrea de los servicios de inteligencia españoles. También de Esteban. "Lleva casi 40 años dedicando su vida profesional al CNI. Con muchas renuncias en lo personal y familiar para hacer que podamos tener un margen de seguridad. Es evidente, que la seguridad completa no existe. Tenemos una serie de amenazas, cada vez mayores", ha afirmado Robles.

La ex magistrada defendió a capa y espada a Esteban la semana pasada en su comparecencia en el Congreso. Dijo que estaba "aguantando estoicamente" y que se le estaban realizando imputaciones que no se corresponden con la realidad. Lo hizo además con un matiz importante respecto a Moncloa, que ya venía dando detalles de que su salida no se descartaba. Preguntada directamente sobre qué ha cambiado de una semana a otra, Robles ha contestado que "no ha pasado nada ", evitando nuevamente ligar el 'caso Pegasus' con su "sustitución", pese a las evidencias entre los episodios.

La nueva directora del CNI será Esperanza Casteleiro, mano derecha de Robles en su Ministerio. Fuentes próximas a Robles confirman que ha sido la ministra quien ha propuesto su nombre y ha mostrado el "orgullo" de que ocupe el puesto. "Me siento absolutamente encantada", ha afirmado. Algo que "no significa desvalorar a las anteriores", ha añadido rápidamente. "Claro que hay fallos de seguridad y los seguirá habiendo. Somos vulnerables y por eso tenemos que invertir el máximo en que tengamos el menor número de vulnerabilidades", ha reiterado de nuevo Robles.

La "sustitución", para Robles, llega porque "una funcionaria del centro sustituye otra funcionaria del centro". "La seguridad es un concepto integral en este mundo que vivimos. Hay fallos, naturalmente que los hay. Pero me gustaría que se pusiera en valor todos los intentos que se han evitado. Desde la responsabilidad y el orgullo le puedo decir que se va a seguir trabajando para que no haya ningún resquicio", ha apuntado la ministra de Defensa.

Otra de las expresiones usadas por la ministra ha sido "dar un paso adelante" para "reforzar" el CNI. Y que el organismo cuente con "las mayores tecnologías posibles", algo que evitaría que pudiera "haber más fallos". Robles ha defendido también la "legalidad" con la que actúa el CNI, basada en las resoluciones judiciales que aportó Esteban en la Comisión de Secretos celebrada en el Congreso el pasado jueves.

En este sentido, ha señalado que es partidaria que esas informaciones sobre la investigación a los dirigentes independentistas se desclasifiquen cuando sea posible. "Los ciudadanos de España tienen derecho a saber, espero que algún día se desclasifiquen para que vean que se actúa dentro de la legalidad", ha afirmado Robles.

Además, Robles ha señalado que "tiene la plena confianza del presidente", ya que lleva muchos años trabajando con él. "Es alguien a quien conozco, admiro y respeto, y eso no me lo va a quitar nadie", ha añadido. Durante los últimos días se ha destapado una pugna interna entre la ministra de Defensa y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ambos intentaron cortar rápidamente. Robles, además, ha sido puesta en el punto de mira del propio Pere Aragonès, president de la Generalitat de Catalunya, y de su partido, ERC.

Críticas a Feijóo

Por otra parte, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que ha dejado casi todo el protagonismo para Robles, ha contestado al líder del Partido Popular (PP) tras sus declaraciones contra el Ejecutivo por el cese de Esteban. "Parece constatable que cambió el líder del PP pero mantienen al comunnity manager. Este tuit lo pondría perfectamente Casado. A Feijóo le escuché decir que no era de la política de tuits, ha tardado poco en desdecirse de sus palabras", ha afeado la portavoz.