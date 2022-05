El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha admitido este martes que la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban, le parece "lógica", pero ha avisado de que esta acción llevada a cabo por el Gobierno no es para contentar ni acercar posturas con la formación republicana, ya que además del espionaje a los dirigentes y activistas independentistas, también ha habido una "brecha de seguridad" que afecta al propio Ejecutivo.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Rufián ha ahondado que la destitución de la máxima autoridad de los servicios de inteligencia "no va de lo que nos satisfaga". "Lo que me dejaría más tranquilo es que en este país no se espiara a la gente porque no te guste", ha reclamado para pedir "más transparencia" a través de la desclasificación de los documentos y una comisión de investigación parlamentaria.

En cuanto a la petición de destitución de Robles, el portavoz republicano ha bajado los decibelios con respecto a la tensión expresada la semana pasada por esta fuerza, especialmente tras conocer que Pere Aragonés, el president de la Generalitat y líder de ERC, se encuentra entre los 18 espiados por el CNI con orden judicial.

En esta línea, ha recordado que tanto si Margarita Robles conocía el caso Pegasus como si no, ambas opciones son "graves". "No se trata de pedir cabezas, sino plantear la realidad: aquí ha habido una brecha que hace insostenible la situación de algunos altos cargos del Gobierno. Por otra parte, Robles representa a una parte del PSOE color caoba, por lo que es difícil que caiga", ha reconocido.

[Habrá ampliación]