Diputados trasladan que el CNI espió a 18 independentistas con autorización judicial por "motivaciones políticas"

La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ha comparecido este jueves en el Congreso en la Comisión de Secretos Oficiales. En dicha sesión, que ha durado cerca de cuatro horas, la máxima autoridad del servicio de inteligencia ha reconocido que el centro espió a 18 personas con autorización judicial y se ha desmarcado del resto de nombres que según el estudio del laboratorio canadiense Citizen Lab fueron infectados por Pegasus, que se elevan a más de 60 dirigentes y activistas relacionados con el independentismo.

Así lo han asegurado varios asistentes a la comisión a puerta cerrada, una cita impulsada por el caso Pegasus, que afecta también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles. En este sentido, varios diputados han asegurado que las razones esgrimidas en los 18 permisos judiciales para ejercer el espionaje fueron "motivaciones políticas".

Al término de la comisión, la mayoría de los asistentes han realizado declaraciones en las que han compartido sus sensaciones, que se corresponden con las expectativas definidas por los grupos antes de acudir a dicha cita parlamentaria. Así, PSOE, PP, Vox y Cs han quedado satisfechos con las explicaciones realizadas por Esteban, las cuales reflejan que las actuaciones del CNI se han llevado a cabo "con arreglo a la legalidad", como han definido los diferentes portavoces de estos grupos.

Por otra parte, los socios del Gobierno y los partidos afectados por el espionaje han mostrado su "insatisfacción" y "preocupación" por dichas explicaciones, lo cual hace "más necesaria que nunca" la comisión de investigación en el Congreso solicitada por estas fuerzas y que fue rechazada el pasado martes por los socialistas y las derechas.

"Salimos más preocupados de lo que entramos por lo que se nos ha contado y pensamos que refuerza la necesidad de que se asuman responsabilidades políticas", ha comentado Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, cuyo grupo ha solicitado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que el Gobierno del que su espacio forma parte desclasifique la documentación aportada este jueves por Paz Esteban. "No desvelo nada si digo que el CNI no puede informar de lo que no conoce. El base a lo que el CNI conoce, estamos más intranquilos", ha zanjado.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha interpretado que los independentistas espiados por Pegasus sin orden judicial lo fueron o bien por una nación o naciones extranjeras o por otros organismos del Estado. En base a esto último, ha asegurado, "se está señalando a Interior". No obstante, cualquiera de las dos opciones es "mala".

En el caso de la primera, "significaría un terrible agujero de seguridad nacional" que otro país espiara "por la cara a la gente, por sus ideas" y, de ser así, pondría en entredicho a su máxima responsable. Por otra parte, también sería una noticia negativa la segunda hipótesis, la de que el espionaje fuera obra de otros organismos del Estado, "de las cloacas". "Salgo tan intranquilo como demócrata que como entré", ha insistido.

A su salida de la comisión, el portavoz de PNV, Aitor Esteban, ha sostenido que, después de lo que ha conocido este jueves a través de la directora del CNI, cuya materia es reservada, "queda tela por cortar". Por su parte, su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha apostillado que "todavía hay muchas cosas por aclarar. Seguimos con las mismas incógnitas que teníamos a la entrada. Todas aquellas sorpresas que según la ministra de Defensa nos íbamos a encontrar en esta Comisión brillan por su ausencia. Muchas dudas, y pocas sorpresas".

Asimismo, tanto la diputada de Junts Miriam Nogueras como el parlamentario de la CUP Albert Botran, ambos espiados por Pegasus e incluidos en la lista publicada por The New Yorker, han afeado que la comparecencia de Esteban "no ha servido para cerrar lo que de lejos es un escándalo político". "Lo que hemos conocido hoy confirma que Defensa y el CNI son solo la punta de iceberg", apuntalan otras fuentes parlamentarias presentes en la comisión.