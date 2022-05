El president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no han cruzado ni una sola palabra, al menos de forma oral, desde que se sabe que sus teléfonos han sido objetivo de espionaje. Y vamos camino de cerrar la tercera semana de Caso Pegasus desde que The New Yorker publicara las investigaciones del organismo canadiense Citizen Lab destapando un masivo espionaje político a 65 personas vinculadas al independentismo. Con la ampliación no menor de sumarle dos teléfonos más, que se sepa a ciencia cierta, tan relevantes como el del propio Pedro Sánchez y el de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Hasta ahora, la gestión de la Moncloa en este caso ha sido mantener a Sánchez a cubierto sin ni una sola declaración pública más allá de una escueta respuesta de manual en la ineludible sesión de control en el Congreso. Y evitando todo contacto directo con los independentistas catalanes, ni siquiera con el president Aragonès —ni una conversación telefónica que haya transcendido, limitándose a algún mensaje de móvil—. Un encuentro entre los dos presidentes para tratar sobre el Caso Pegasus que dos semanas y media después es ya una exigencia política en toda regla por parte de los aliados parlamentarios que el Gobierno español decía tener en Esquerra Republicana y que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, asegura querer recuperar. Si es que le queda tiempo mientras disputa la que parece una batalla interna con su compañera de Consejo de Ministros, Margarita Robles.

En el Palau de la Generalitat manifiestan indignación y un punto de incredulidad frente a la falta de explicaciones por parte de Pedro Sánchez y la reticencia a reunirse con Aragonès. "¿Qué tiene que esconder?", apuntan fuentes de la presidencia. En las últimas horas, lo que era un emplazamiento de Aragonès hacia Sánchez para tratar el tema se ha convertido en una fuerte presión para que ese encuentro "al más alto nivel" se realice teniendo en cuenta que el presidente del Gobierno español tiene previsto visitar Catalunya este viernes para clausurar las jornadas del Cercle d'Economia.

Plaja: "La pregunta es si Pedro Sánchez vendrá a Catalunya y se irá sin dar ninguna explicación al president de la Generalitat sobre un escándalo internacional"

"La pregunta es si Pedro Sánchez vendrá este viernes a Catalunya y se irá sin dar ninguna explicación al president de la Generalitat sobre un escándalo internacional". Así de contundentes sonaron las palabras de la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, durante la rueda de prensa posterior al Consell Executiu. Y las revelaciones de la directora del CNI, Paz Esteban, sobre que Aragonès fue espiado con autorización judicial no enfría la exigencia, bien al contrario.

Fuentes del Govern indican que "hay muchas incógnitas que se deben aclarar. Empezando por qué el Gobierno español espió al actual president de la Generalitat con autorización judicial o sin ella cuando se estaba negociando la investidura de Sánchez. ¿Qué se perseguía con ello?" Y por supuesto el resto de incógnitas sobre los 65 móviles espiados cuando el CNI solo admite 18 con autorización judicial. Para conseguir estas respuestas se han intensificados los contactos por parte del equipo de Aragonès con Moncloa y su entorno ejerciendo una fuerte presión para forzar la reunión este viernes.

Coincidencia en el Cercle

La previsión es que Pedro Sánchez y Pere Aragonès puedan coincidir en el hotel de Barcelona donde se celebran las jornadas del Cercle. Pero la propia portavoz Plaja ha insistido en que el evento del empresariado catalán no es el espacio donde debe producirse la reunión entre los dos presidentes. El ejecutivo considera que, pese a poder coincidir este viernes, la "trascendencia" del Caso Pegasus es "muy grande", por lo que "hace falta espacio propio" y realizar una reunión "con calma". Por su parte, fuentes de la Moncloa dan por hecho que los dos presidentes "coincidir, van a coincidir seguro". Pero estas mismas fuentes de la presidencia española aseguran que, al menos a estas horas, no consta que se vaya a producir reunión aunque reconocen que el Govern y ERC están presionando para ello.

Esquerra afirma que el Gobierno español "no tiene voluntad real de aclarar el tema a fondo y depurar responsabilidades"

Si coinciden, Aragonés se limitará a "volver a recordar" a Sánchez la "importancia y urgencia" de sentarse y hablar, aseguran desde el Govern. Pero fuentes de Esquerra son más contundentes y alertan que la reunión entre Aragonès y Sánchez es el primer paso "imprescindible y urgente" para poder afrontar el escándalo del espionaje político. Desde Esquerra se vive con la misma indignación las noticias sobre el espionaje como la gestión que de ello está haciendo el Gobierno español acusándolo de "opacidad" y de que "no tienen voluntad real de aclarar el tema a fondo y depurar responsabilidades".

La dirección de Esquerra mantiene tres pasos a seguir en este grave conflicto para restablecer los puentes con el PSOE y su Gobierno: "Reunión y explicaciones al más alto nivel", "comisión de investigación abierta" y "asunción de responsabilidades". En caso contrario, insisten que "supone dinamitar la legislatura". A la primera condición, de momento ni está ni se la espera, a pesar de los esfuerzos desplegados por la parte catalana. La segunda ha sido vetada por el propio PSOE en el Congreso con las derechas. Y en la tercera se continúa apuntando a la ministra Robles pero de momento no se ha producido una sola dimisión. Habrá que esperar la trepidante evolución del caso día a día. Empezando por este viernes en el Cercle de Economía. Donde Pedro Sánchez tendrá que hablar a la sociedad catalana.