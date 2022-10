Feijóo quiere un compromiso por escrito de reforma de la elección del CGPJ y Sánchez lo descarta

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quiere que el Gobierno se comprometa por escrito a que una vez renovado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) habrá una reforma de la ley para la elección de dicho órgano, algo que ha descartado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo han expresado ambos en conversación con periodistas durante la recepción en el Palacio Real a la que han asistido ambos junto a ministros y otros líderes políticos entre un total de unos 1.500 invitados, tras el desfile de la Fiesta Nacional, al ser preguntados sobre la negociación para renovar el CGPJ.

El presidente 'popular' ha dicho que, aunque no quiere decir "nada que pueda perjudicar" al diálogo iniciado este lunes a raíz de la dimisión del presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ, Carlos Lesmes, sí que ha indicado que espera que haya un "compromiso por escrito" del Gobierno de que luego se cambiará la ley de 1985 del Poder Judicial.

Feijóo ha insistido en que sean los jueces y juristas quienes elijan al máximo órgano y ha mostrado su incomprensión porque el Gobierno entienda que eso es "excesivo", al tiempo que ha reiterado una vez más que si él llega a la Moncloa reformará dicha ley.

Asimismo, ha considerado que hay margen suficiente, una vez renovado el CGPJ, para poder pactar la nueva ley, como planteó recientemente en su visita el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, antes de que España asuma la Presidencia de turno de la UE en el segundo semestre de 2023.

Sánchez lo descarta

Por su parte, el presidente del Ejecutivo ha dejado claro que no habrá un compromiso por escrito. Según ha dicho, Feijóo "sabe perfectamente que no es una condición y no puede serlo", por lo que Gobierno y PP deberán "encontrar vías".

Además, ha recordado que los dos intentos anteriores del PP de reformar la ley del Poder Judicial en el Congreso no consiguieron el respaldo necesario y que los 'populares' no tienen en estos momentos la mayoría necesaria.

Sánchez ha incidido en que la "clave" de todo pasa porque Feijóo tome la "decisión política" de si quiere seguir "la senda de Pablo Casado", e incumplir el "pacto constitucional de 1978", o por el contrario se aviene a cumplir con la Constitución y renovar ya el CGPJ, que lleva casi cuatro años en funciones.

El jefe del Gobierno ha reconocido que la renuncia de Lesmes, que se ha hecho efectiva precisamente este miércoles, ha generado una "crisis institucional de primer nivel" y ha coincidido con Feijóo en la necesidad de llegar a un acuerdo.

Sánchez se ha mostrado partidario de no "subrayar las diferencias" entre Gobierno y PP sino en dejar clara la voluntad del Ejecutivo con que se cumpla la Constitución.

Así las cosas, ha preferido mostrarse "cauto" sobre si habrá un pacto inmediato, recordando que ya con anterioridad se estuvo muy cerca y al final no fue posible. En este sentido, ha puesto como ejemplo que cuando hace unos meses se llegó a un acuerdo para la renovación del Tribunal de Cuentas y otras instituciones, "se resolvió en una tarde".

Bolaños no da detalles

Tampoco ha querido dar más pistas sobre cómo evoluciona la negociación con el PP el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien tiene el encargo de resolver la cuestión junto con el vicesecretario de Institucional de los 'populares', Esteban González Pons.

Bolaños no ha querido "adelantar contenido" de lo que se está debatiendo, apostando por esperar mejor a que "esté todo cerrado". Con todo, ha asegurado que la negociación "progresa adecuadamente" y también se ha mostrado convencido de que Podemos no planteará "ningún problema" aunque no consiga ningún vocal en el nuevo CGPJ.

Más optimista se ha mostrado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha confiado en que habrá acuerdo "en días". Como magistrado, el ministro ha defendido el actual sistema de elección de los integrantes del CGPJ y ha recalcado que el PP "no puede condicionar el cumplimiento de la ley".

El CGPJ celebrará este jueves un Pleno que se centrará en abordar las consecuencias de la dimisión de Lesmes, particularmente en el debate sobre quién debe ocupar su cargo de forma interina, ya que buena parte de los vocales se niegan a aceptar al sucesor designado por el Gabinete Técnico del TS, el magistrado Francisco Marín Castán.

Señalado para las 16.30, este Pleno extraordinario lo convocó el propio Lesmes la semana pasada con el único objetivo de afrontar la parálisis en las negociaciones entre los sectores conservador y progresista del CGPJ para nombrar a los candidatos al Tribunal Constitucional (TC) que compete designar al órgano de gobierno de los jueces.

Sin embargo, su dimisión, anunciada el domingo y formalizada el lunes, debido a la falta de avances en las conversaciones entre PSOE y PP para renovar el CGPJ –que lleva ya casi cuatro años caducado– ha desplazado a un segundo plano el problema de los dos nombramientos al TC para poner sobre la mesa cuestiones más urgentes.

Así, los vocales progresistas han introducido un nuevo punto en el orden del día para valorar y, en su caso, adoptar las decisiones que "legalmente procedan" tras la marcha de Lesmes. Las fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press indican que este segundo asunto será el que centre el Pleno, ya que en estos momentos los vocales ven prioritario resolver quién debe reemplazar a Lesmes.