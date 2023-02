Feijóo rebaja las expectativas de una mayoría absoluta y mete "presión" al PP de cara al 28M

"Venimos aquí a meter presión". Así de claro ha sido Alberto Núñez Feijóo en su discurso de clausura de la convención intermunicipal del partido que se ha celebrado en València durante todo el fin de sema, el pistoletazo de salida definitivo para la campaña electoral del 28 de mayo. Recuperar el gobierno de la Comunidad valenciana es clave para allanar el camino de Feijóo a la Moncloa y el presidente del PP ha trasladado esa "presión" a su candidato, Carlos Mazón, y a todo el partido.

Las elecciones municipales y autonómicas del 28M son una prueba de fuego para Feijóo, que les ha dado la categoría de "moción de censura" a Sánchez. Si no obtiene un resultado sus expectativas a nivel nacional con él se verán menguadas y su liderazgo al frente del PP también. Por eso el presidente del PP ya rebaja las primeras evitando hablar ahora de mayorías absolutas: "una mayoría contundente" o " absolutamente indiscutible", pidió Feijóo este domingo.

El líder de la oposición, atado demoscópicamente a Vox, cargó también contra el gobierno de coalición y las discrepancias internas. "Si mis socios me dicen que no me dejan gobernar, váyanse", aseguró. Estaba delante Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León gracias a un pacto con la extrema derecha y al frente de un gobierno que acumula polémicas semana tras semana. "Parte del problema de los socios y de las coaliciones es que siguen arrinconados en un revanchismo impropio", insistió Feijóo.

Arremetió contra la ley del solo sí es sí, como en cada intervención de las últimos días, y contra el presidente del Gobierno por "señalar a una ministra cuando el gobierno sabía que esa decisión era letal". "El primer responsable es su presidente, no una ministra de veintidós", aseguró Feijóo.

Pero dijera lo que dijera el presidente del partido, el PP ya había conseguido lo que quería: volver a unir a Aznar y Rajoy en torno a Feijóo. "Eso es lo más importante de lo que ha pasado aquí", señalaba un dirigente del partido este domingo. Los dos expresidentes cenaron el sábado con la dirección nacional y los barones autonómicos, después de ochos sin coincidir públicamente.