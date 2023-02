Feijóo se ancla al viejo PP y pone fin un año después al espejismo de cambio 

De José María Aznar a Mariano Rajoy y de Mariano Rajoy a Alberto Núñez Feijóo, sin pasar por Pablo Casado. Es la línea del tiempo de su historia que ha dibujado el Partido Popular este sábado en el gran acto de precampaña electoral para el 28M, donde Feijóo se ha "fundido en uno" con los dos expresidentes del Gobierno- "como una constelación", define un miembro de su dirección en Génova-. Una reivindicación pomposa y constante del pasado como hoja de ruta para el futuro.

En realidad, Feijóo culminó este sábado la consolidación del viejo PP, algo que ya se ha materializado en Génova con un equipo repleto de marianistas. El PP de Feijóo, rodeado de exdirigentes de la época de Mariano Rajoy, se parece cada vez más a ese otro PP. "Feijóo no ha confundido regeneración con juventud, ni cambio con inexperiencia. Ha buscado a los mejores, sea cual sea la edad, sean estos quienes sean y vengan donde vengan", dijo Rajoy ante la atenta mirada de Aznar. Y de Isabel Díaz Ayuso, que llegó al cónclave del partido solo para escuchar a los expresidentes del Gobierno y estar en la foto de familia del PP. Feijóo también buscó la suya.

"¿Feijóo, cómo has conseguido esa foto?", le gritaron al presidente del PP cuando entró al Museo de las Ciencias de Valencia escoltado por Aznar de un lado y Rajoy del otro. Los dos expresidentes no posaban juntos en público desde 2015, cuando su relación ya se había tensionado del todo y Aznar se preguntaba "¿dónde está el PP?" ante un Rajoy que no había aceptado su tutelaje.

Un "todos" sin Casado

El presidente del PP consiguió unirles, ocho años después, en torno a él y les dio las "gracias por este momento". "Por estar aquí los dos juntos, todos juntos", dijo. Un "todos" que no incluía a Pablo Casado, sobre el que el partido ha corrido un tupido velo. "No podemos cometer errores ahora", explica un dirigente de peso del partido al ser preguntado por Casado, al que no se le invitó al acto justificando que solo se llamó a expresidentes del gobierno.

El PP no quiere evocar las heridas recientes, aunque el olvido colectivo también escueza. "Lo primero que tiene que hacer un partido es respetar su legado. Y yo seguiré el legado de Aznar y Rajoy", aseguró Feijóo ante todo su partido. Horas antes Cuca Gamarra, su secretaria general, también sacó a Casado del linaje popular. Ni Aznar ni Rajoy mencionaron tampoco al expresidente del PP, elegido primarias contra Sáenz de Santamaría, marianista.

Así, la foto fija de este cónclave conservador es la de un Feijóo anclado al pasado del partido- también al suyo propio como expresidente de la Xunta de Galicia, un traje del que todavía no se ha deshecho- y ha lanzado a sus candidatos municipales a las elecciones poniendo como ejemplo las victorias de 1995 en una España de hace casi tres décadas.

Exaltación colectiva de Rita Barberá (y autocrítica)

Destacó especialmente la sucesión de reconocimientos y halagos a la fallecida Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia. El partido proyecto un vídeo homenaje a las alcaldesas de las grandes ciudades que ganaron en 1995 y el auditorio se puso en pie para aplaudir a Barberá. Durante toda la jornada sobrevoló una constante alusión a su figura, tanto que Gamarra arrancó así el acto: "Rita va a seguir con muchísima atención esta intermunicipal"



Celia Villalobos, que también con una mención especial, se acordó de ella como su "querida amiga" y lanzó un mensaje que no convenció a todos en el PP. Villalobos dijo de Barberá que fue "destrozada por un partido que no se merece gobernar", en una alusión al PSOE. Sin embargo, el sentir dentro del PP es otro bien distinto. "Nosotros nos portamos mal". "No todos pero sí una parte muy importante le dio la espalda". "No fuimos justos con ella". Son algunas de las reflexiones que compartían, en conversación con Público, hasta seis miembros de la formación conservadora. ​

Ha quedado claro este sábado que cuando hace un año Feijóo hablaba del "nuevo PP"-un lema mil veces repetido durante su aterrizaje en Génova- era solo con respecto al PP que él heredó, el de Casado.