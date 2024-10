Feijóo recurre a ETA y esquiva el debate migratorio con Sánchez que pidió el PP

"Ha hablado usted de la dignidad de los migrantes". Nueve palabras son las que ha empleado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para hablar de la migración en el debate migratorio que esta misma formación ha forzado en el Congreso de los Diputados este miércoles. El diputado conservador ha empleado prácticamente el resto de su tiempo en hablar de ETA y de la eventual rebaja de penas a personas condenadas por terrorismo.

Feijóo subió a la tribuna después de casi una hora de discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre migración. El líder del Ejecutivo acudió al Pleno de la Cámara debido a la petición del Grupo Parlamentario Popular.

"Ha hablado usted de la dignidad de los migrantes. Le pido expresamente que retire la ley que deja sin efecto más de 300 años de prisión a los condenados por terrorismo de ETA; tiene 5 días, hasta el 14 de este mes, le ruego que lo aproveche y recapacite", ha dicho el presidente del PP, utilizando el argumento de la "dignidad" de las personas migrantes a la que se refería Sánchez en su discurso para dedicarse a hablar de la citada reforma durante casi todo su discurso.

Tras más de cinco minutos hablando sobre ETA, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, intervino para pedirle que se refiriera a la cuestión reflejada en el orden del día: "Señor Núñez Feijóo, le he dejado hacer las digresiones necesarias, pero la comparecencia que ha pedido su grupo parlamentario es sobre migración. Todos tenemos que aplicarnos el Reglamento", ha advertido la presidenta de la Cámara Baja.

"El presidente habló sin límite de tiempo sobre las personas que entran en España y yo tengo derecho a hablar de la dignidad de los españoles asesinados por ETA. Tengo derecho y lo voy a hacer", ha respondido el dirigente del PP, que ha seguido hablando de esta cuestión durante unos instantes más.

Abascal acusa a Sánchez de colaborar con las mafias

Durante su discurso Feijóo ha calificado de "error" que su grupo parlamentario votara a favor de la reforma que, aseguran en el partido ahora, puede rebajar la pena de algunos presos condenados por terrorismo, una reforma que materializa una directiva de la Unión Europea.

"Estos días muchos españoles se sienten decepcionados con mi grupo parlamentario y tienen razón, pero no es lo mismo un error que la bajeza moral de impulsar una ley a sabiendas. Le dijo a las víctimas que no rebajaría las penas, usted no tiene palabra", ha dicho el presidente del PP.

Si Feijóo ha invertido buena parte de su intervención en reprochar a Sánchez la conmutación de penas, Santiago Abascal sí ha profundizado en la cuestión migratoria, una de los temas que más utiliza Vox para arrancar votos al Partido Popular. Como es costumbre, ha hablado de "invasión migratoria" y la ha vinculado con la delincuencia y, más en particular, con las violaciones.

Abascal habla de "invasión migratoria"

También ha acusado a Sánchez de "colaborar con las mafias" y ha cargado duramente contra la regularización de migrantes que ha trabajado Sumar en el Congreso a través de una iniciativa legislativa popular (ILP). Con el reciente acuerdo que alcanzaron los de Yolanda Díaz y el PSOE, se reactivó la tramitación de la ley.

A estas alturas, los grupos se encuentran inmersos en una negociación y su despegue definitivo dependerá de que los partidos del Gobierno de coalición logren el apoyo o bien de PP o bien de Junts per Catalunya.

Abascal también ha criticado al Ejecutivo por "prometer un paraíso (a las personas migrantes) que no pueden ofrecer a su propia juventud". "¿Por qué les llaman?", ha preguntado Abascal a Sánchez: "Métanlos en sus casas". Además, el líder ultraderechista ha vuelto a sembrar la duda acerca de que los menores migrantes que llegan a España lo sean realmente y ha añadido que lo que llegan son "hombres fornidos en edad militar de países que no están en guerra".