Feijóo responde a Arrimadas que no aceptará que utilice al PP para "conseguir diputados" en Galicia

Inés Arrimadas se ha abierto este lunes a integrarse en la lista del PP en Galicia, como ya adelantó este diario. Ciudadanos exige, no obstante, tener autonomía de voto en las cuestiones que no se pacten e incluso irse al grupo mixto. El líder de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, le ha respondido con la habitual sorna gallega: "Agradezco a Cs que hayan dicho que el candidato de la Xunta debe ser del PP". Y ha proseguido: "Utilizar el vehículo del PP para conseguir diputados bajo el paraguas de la unión y finalizado periplo electoral constituir un grupo… los gallegos no entenderán que lo que motiva la unidad y la estabilidad política se convierta en división e inestabilidad", ha aseverado.

El gallego ha subrayado que el acercamiento entre Cs y PP es "una buena noticia" pero también ha dedicado palabras duras a los naranjas: "Cs es un partido que cambia de opinión demasiadas veces, el germen de la moción de censura contra el PP fue Cs. En lo que a mi dependa intentaré que fructifique acuerdos sólidos, leales y sinceros entre Cs y PP, porque creo que es bueno. Nuestras puertas están abiertas a los dirigentes de Cs", ha afirmado, pero atendiendo siempre a los criterios de "proporcionalidad": "PP tiene 41 escaños y Cs 0".

El líder de Vox, Santiago Abascal, también se ha mostrado favorable a una alianza con el gallego tras las elecciones: "Estamos dispuestos a un pacto postelectoral con Feijóo con condiciones", ha señalado este lunes en una entrevista en Esradio, a lo que el gallego ha respondido: "Si quieren que Feijóo se vaya de la Xunta, creo que pueden votar a esa formación. Ahí confluyen populismo y nacionalismo".

"No se entiende un futuro en el que el PP no sea participe de las grandes decisiones de Estado"

"No se entiende un futuro en el que el PP no sea participe de las grandes decisiones de Estado", ha sido el recado que le dado Feijóo al líder de su partido, Pablo Casado, presente en el desayuno informativo celebrado en Madrid. El barón gallego apuesta por superar la "política de bloques", que, asegura, "ni me gusta ni me representa".

El encargado de presentar a Feijóo ha sido Francisco Vázquez, ex alcalde socialista de A Coruña, que ha sido loado por el líder conservador: "Somos un político del PSOE de siempre y del PP de siempre, no pensamos exactamente igual, pero podemos entendernos. ¿No creen que es lo que quieren los ciudadanos? Lamentablemente no es el presente, es el futuro. En este camino de moderación siempre nos encontraremos, contra el extremismo, contra la confrontación siempre me revelaré".