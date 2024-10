Feijóo vuelve a sobreactuar en Bruselas para dañar la imagen internacional del Gobierno

"Preocupación por la dimensión internacional que las investigaciones judiciales que están abordando al presidente del Gobierno, a su familia, a su Gobierno y su partido y la trascendencia que está teniendo en las cancillerías europeas". Con estas palabras se refirió en Bruselas este jueves Alberto Núñez Feijóo a la "situación de crisis institucional y política" que vive, a su juicio, nuestro país.

El líder del PP acudió a la capital comunitaria para reunirse con sus compañeros del Partido Popular Europeo (PPE). También aprovechó para tener encuentros bilaterales con la presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen o el presidente del PPE Manfred Weber. El dirigente popular ha vuelto a persistir en su estrategia de elevar a nivel internacional los asuntos domésticos.

Feijóo enumeró la situación judicial tanto de Begoña Gómez como del hermano de Pedro Sánchez, investigados por la justicia. También destacó que "medio Gobierno" está señalado por los informes de la Guardia Civil del caso Koldo y que el PSOE "está investigado". Este último punto se basa en la querella sustentada en testigos anónimos que presentó el PP, y que todavía no ha sido admitida a trámite.

La Fiscalía Anticorrupción la rechaza y la Audiencia Nacional todavía no la ha admitido a trámite. El líder del PP también ha puesto encima de la mesa la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz. Una "situación sin precedentes en el Estado de Derecho español", según considera.

"Se pueden imaginar que los colegas han mostrado su preocupación por la situación judicial del Gobierno y del entorno del presidente", añadió Feijóo. "Lo conocen todos los medios de comunicación europeos. Estamos con un enorme daño reputacional hacia nuestro país y lamento que España sea protagonista en los principales medios de comunicación internacionales", destacó.

Para el PP, esta es una situación que nunca había vivido España y alerta sobre su "preocupación" por el Estado de Derecho. "No es una polémica doméstica porque la justicia española es justicia europea. La prensa española es prensa europea y la salud de la democracia española es la salud de la democracia en la UE. Vamos a evitarle a la UE que la cuarta economía del euro se vea envuelta en una situación judicial como nunca había ocurrido en estos largos años de democracia", concluyó Feijóo.

La estrategia del PP de recurrir a Bruselas no es nueva, ya en la etapa de Casado se usó de manera similar

La estrategia del PP de recurrir a Bruselas no es nueva. De hecho, ya en la etapa con Pablo Casado al frente se usó de manera similar. Especialmente con el reparto de los fondos europeos, donde los populares cargaron duramente contra el Gobierno con escaso éxito en la UE ya que las concesiones se fueron haciendo con felicitaciones desde las instituciones comunitarias al Ejecutivo de Sánchez. De hecho, el anterior líder del PP llegó a acusar al presidente del Gobierno de mentir en Europa y afirmó que le iban a "pillar" por ello.

Los populares también llegaron a cargar en Bruselas contra la reforma laboral los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Ya con Feijóo, el PP criticó una reforma de las pensiones precisamente pactada con Bruselas. Sánchez le respondió acusándole de "deslealtad" y de superar a Casado en esa estrategia.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha contado también con un papel importante de Bruselas. El PP ha usado hasta tal punto a la UE que pidieron su mediación para llegar a un acuerdo con el Gobierno tras más de cinco años de bloqueo. Finalmente llegó de la manera que quería el Ejecutivo de Sánchez, conforme al actual sistema y tras varios llamamientos de urgencia desde las instituciones comunitarias.

Otro punto que ha buscado el PP para maniobrar ha sido la ley de amnistía. "Europa tiene que parar este ataque masivo al Estado de Derecho", llegó a decir Feijóo. El partido de Feijóo pidió un informe a la Comisión de Venecia para que valorara la ley. Lo que llegó fue interpretado por el Gobierno como un aval y el PP no ha logrado su objetivo, que era que la Comisión Europea rechazara el contenido de esta ley.

"Bendito patriota"

Las declaraciones de Feijóo en Bruselas no han pasado desapercibidas para el Gobierno. Ante los medios, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres las "lamentó profundamente" porque "no hay nada peor que un español que salga de España para poner mal a España porque no es presidente del Gobierno".

Para el Gobierno, según ha dicho Torres, el PP está "desesperado" tras una "semana horrible" y buscan "salir de sus propios errores" con críticas o "insultos" a Sánchez y el Ejecutivo. "Bendito patriota", ha ironizado Torres, que ha pedido al PP que deje de "judicializar la vida pública".

Fuentes de la dirección del PSOE califican a Feijóo como un "patriota de Hacendado que habla mal de España en el extranjero". Frente a ello, los socialistas destacan que España crece cuatro veces más que la eurozona, se crea más empleo que Francia e Italia juntas o que esta semana se han vuelto a actualizar al alza las previsiones económicas de nuestro país.

"De esto no quiere hablar Feijóo cuando viaja. Prefiere manchar el nombre de España y mostrar lo perverso de la única estrategia que tiene su partido: no aceptar la voluntad de los españoles expresada libremente en las urnas el pasado 23 de julio de 2023", añaden en Ferraz.