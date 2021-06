La Fiscalía recurre el archivo de la primera denuncia que presentó contra una residencia por la muerte de una anciana

La Fiscalía Provincial de Madrid ha recurrido en apelación ante la Audiencia

Provincial el auto de la juez que acordó el archivo de la primera denuncia contra un médico y una gerente de una residencia privada por los delitos de homicidio imprudente y por denegación de asistencia sanitaria. En su escrito sostiene que las actuaciones se han cerrado "prematuramente" porque aún quedan dudas sobre determinados aspectos y actuaciones que tuvieron lugar desde los días 22 y 30 de marzo de 2020 y que pudieron provocar el fallecimiento de una mujer de 85 años, pocos días después de haber ingresado por la covid en el centro.

El pasado 10 de diciembre la Fiscalía interpuso una denuncia contra A. M. G. y

M. J. A. en calidad de médico y gerente de una residencia madrileña, respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de denegación de asistencia sanitaria y omisión del deber de socorro, y homicidio imprudente en la persona de M. L. M. Una vez practicadas una serie de diligencias, la magistrada acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones por no quedar debidamente justificada la perpetración del delito que dio lugar a la incoación de las diligencias.

"Los responsables de las residencias de mayores en aquellas fatídicas fechas del

comienzo de la pandemia, con los servicios de urgencias colapsados, en estado de alarma decretado y una crisis sanitaria sin precedentes, no podían sino seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria, que además en aquellos primeros momentos eran a veces contradictorias y cambiantes de un día para otro", consta en el auto de la magistrada.

Pese a que la juez considera "cambiantes" y "contradictorias" las instrucciones

que se recibían las residencias de la Administración durante las primeras semanas, la Fiscalía entiende que no eran contradictorias, si no que se complementaban. La denuncia de la Fiscalía se centraba en lo ocurrido el fin de

semana del 28 y 29 de marzo, cuando no se encontraba en la residencia ningún médico ni enfermera. De ahí que al Ministerio Público le surjan dudas "acerca del verdadero estado de salud de la mujer (…) durante ese fin de semana y si hubo o no una diligencia suficiente o denegación de un auxilio o socorro en la labor desempeñada por la residencia".

Para la Fiscalía, el auto recurrido solo toma en consideración el informe del

médico forense donde se valora la situación vivida durante el primer mes de la

pandemia y su relación con el fallecimiento de M. L. M. , "sin dar respuesta a todas las imputaciones realizadas en la denuncia como son los delitos de denegación de auxilio u omisión del deber de socorro".