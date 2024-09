La fragmentación de candidaturas en la pugna de ERC amenaza con provocar una segunda vuelta

El vía crucis que ERC protagoniza desde el descalabro electoral del 12 de mayo en las elecciones al Parlament y la convocatoria del Congreso extraordinario del partido podría tener una prórroga temporal. Alargando así más allá del 30 de noviembre la tensa situación de duro enfrentamiento entre sectores del partido, en la que vive inmersa la formación política independentista. Y es que la pugna electoral interna por hacerse con el control del partido tendría todavía una prórroga si ninguna de las candidaturas que se postulan logra superar el listón del 50% de los votos. Cosa que no será nada fácil con cuatro posibles candidaturas y un censo que ronda los poco más de 8.200 militantes con derecho a voto, aunque dependerá de la participación.

Según ha podido comprobar Público, los estatutos de Esquerra indican sobre el proceso congresual para elegir una nueva dirección que "una vez finalizada la votación, debe llevarse a cabo el escrutinio del voto presencial y del voto no presencial. La Comisión de Garantías debe efectuar el escrutinio definitivo y, en caso de que una candidatura a la Ejecutiva Nacional obtenga más del 50% de los votos válidamente emitidos a favor, proclamará la nueva Ejecutiva Nacional". Pero el problema es qué ocurre si no se supera la mitad de los votos, lo que varios dirigentes del partido consultados dan por probable dada la alta fragmentación del voto que comporta la presentación, de momento, de hasta cuatro candidaturas.

La situación queda regulada en el artículo 60 de los estatutos de ERC "sobre la segunda vuelta de la jornada electoral". El citado artículo indica que "en caso de que ninguna de las candidaturas a la Ejecutiva Nacional obtenga más del 50% de los votos válidamente emitidos a favor, debe procederse a la celebración de una nueva jornada electoral en el plazo de 15 días". Un escenario que supondría trasladar la resolución definitiva de la elección de la nueva dirección al 14 de diciembre, con una nueva votación. Un aplazamiento que, pese a ser de sólo dos semanas, tiene relevancia porque alarga aún más el plazo de tiempo en un escenario de guerra total entre sectores y una dura pugna no exenta de polémica por el caso de los carteles del alzhéimer.

Las negociaciones presupuestarias se alargarán

Por otra parte, también hay que tener en cuenta que la situación de tensión interna bloquea a un actor político como ERC, que a pesar del debilitamiento electoral sigue siendo un partido clave tanto en la gobernabilidad de Catalunya como en la del Estado. Tal y como ya avanzó Público y fuentes del Gobierno español apuntan ahora, los presupuestos generales no se abordarán hasta después de la finalización de los congresos de Junts y de ERC. El de los postconvergentes será del 25 al 27 de octubre. El de los republicanos, fijado para el 30 de noviembre, podría muy bien alargarse hasta el 14 de diciembre.

Aunque el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, asegura que "no hay por qué esperar a ningún congreso de partidos, las necesidades de la gente son urgentes", fuentes de la actual Ejecutiva nacional admiten que difícilmente se puede llegar a un acuerdo antes de la cita congresual, tanto en Catalunya respecto a los presupuestos de la Generalitat como en Madrid. Fuentes próximas a la actual secretaria general, Marta Rovira, indican que habrá contactos y se trabajará, pero "la negociación, y si hay acuerdo o no, debe afrontarla una ejecutiva refrendada por la militancia, nosotros ya hemos hecho todo lo que tocaba y ahora se trata de pilotar el partido de la mejor forma posible hasta el congreso, pero no podemos ir mucho más allá".

Posible fusión de candidaturas

Respecto a la pugna electoral por la dirección de ERC, los estatutos también contemplan que, en caso de producirse una segunda vuelta, "en esta segunda jornada electoral, deben participar las dos candidaturas que hayan obtenido más votos". Pero la previsión estatutaria también abre la puerta a una posible fusión entre candidaturas que se mantengan vivas y las que queden descartadas: "En un plazo máximo de una semana, las candidaturas pueden ser modificadas en un máximo del 50% de las personas componentes de la anterior candidatura. Es necesario que la candidatura mantenga a la misma persona candidata a la Presidencia". Un elemento que puede dar mucho juego a las estrategias de las candidaturas en la recta final del proceso, ya que supondría muy probablemente sumar votos decisivos.

Ahora mismo se han presentado cuatro candidaturas para liderar la dirección de ERC. La candidatura favorita, a priori, es la de Militància Decidim, liderada por el expresidente del partido, Oriol Junqueras. Y la principal competidora es Nova Esquerra Nacional -los llamados roviristas-, con el exalcalde de Vilassar de Dalt, Xavier Godàs, a la cabeza. Las otras dos candidaturas que incidirán en el resultado final será la de Foc Nou del exconseller y exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch. Y la de Recuperem ERC: la independència des de les bases, que tiene como cara visible a Xavier Martínez Gil. Hasta el 15 de octubre hay tiempo para presentar alguna otra candidatura, pero todo indica que es poco probable.

La candidatura favorita, a priori, es la liderada por el expresidente del partido, Oriol Junqueras

Por el momento, habrá que esperar a ver cuáles de las propuestas se formalizan. Las candidaturas tendrán que presentar los avales -firmas de militantes- antes del 15 de noviembre. Se requiere un 5% del censo de militantes, que vendría a suponer algo más de 400 firmas. Voces experimentadas del partido ponen en duda que todas las candidaturas puedan reunir los avales necesarios, pero sí por lo menos las tres primeras, y creen que será difícil pasar del 50% de los votos con al menos tres candidaturas en disputa.

Militància Decidim de Oriol Junqueras es la que en estos momentos ha demostrado más musculatura. En el acto de presentación de Olesa de Montserrat, Militància Decidim reunió a unas 1.300 personas. Y asegura tener comprometido el voto de más de 2.000 militantes. Según estas cifras, estaríamos hablando de entre el 15 y el 25% del censo. Esto significa que la candidatura de Oriol Junqueras sale con cierta ventaja, ya que estas cifras supondrían un porcentaje elevado del conjunto de la votación, siempre en función de la participación que se acabe produciendo. Miembros del equipo de Junqueras se muestran convencidos de que pueden conseguir la victoria en primera ronda, pero que en cualquier caso trabajarán para conseguir el máximo apoyo de la militancia, aseguran.

En caso de que el 30 de noviembre no haya una candidatura ganadora, Militància Decidim y Nova Esquerra Nacional se vislumbran como las dos con más posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Habrá que ver entonces qué posibilidades de pacto se producen. Foc Nou tiene una estrategia crítica con el acuerdo de investidura con el PSC de la actual dirección controlada por los llamados roviristas, pero a la vez se muestra también muy crítico con la continuidad de Oriol Junqueras al frente del partido. Y también habrá que esperar si Recuperem ERC pasa el corte de los avales y en caso de hacerlo hacia cuál de las dos candidaturas se decantaría.

A cara de perro, los duros enfrentamientos por el control del partido

Por si el 30 de noviembre no era una fecha suficientemente alejada, la posibilidad de la segunda vuelta abre la puerta a alargar la agonía de ERC, inmersa en fuertes reproches en torno al caso de los carteles de falsa bandera del alzhéimer y la supuesta estructura B del partido. En la presentación de su candidatura, Militància Decidim, Oriol Junqueras fue rotundo y contundente: "Es una vergüenza que nosotros no merecemos", negando que supiera nada porque la supuesta estructura paralela se creó mientras estaba en prisión y una vez en libertad "los autores se conjuraron para que continuara sin saber nada".

Acusaciones que automáticamente han sido contestadas desde Nova Esquerra Nacional. "Me parece discutible que alguien que lideraba un partido pueda decir ahora que no sabía nada, el liderazgo significa responsabilidad", ha subrayado Godàs sobre si Junqueras tenía o no conocimiento de la estructura B del partido, mientras él presidía Esquerra.

Por su parte, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha querido salir al paso de los ataques provenientes de Oriol Junqueras guardando silencio. Rovira no renuncia a rebatir las acusaciones y comentarios que reciben ella y los suyos, pero se ha autoimpuesto el silencio "por responsabilidad" hasta que deje el cargo. En un mensaje en X, asegura que "por responsabilidad", no contestará a Junqueras. "Por respeto al proyecto común, no lo haré hasta que cierre el actual mandato de la secretaría general. Y cuando llegue el momento, lo haré por el país y por la buena gente de Esquerra Republicana", añadió.