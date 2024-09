Demostración de fuerza de Junqueras en la presentación de la candidatura con la que quiere "hacer limpio" en ERC

Oriol Junqueras ha hecho una auténtica demostración de fuerza en la presentación en sociedad de Militància Decidim, la candidatura con la cual aspira a recuperar la presidencia de ERC en el congreso que la formación celebrará el próximo 30 de noviembre. Unas 1.300 personas se han congregado en el Teatre de la Passió de Olesa de Montserrat (Barcelona) −que no se ha llegado a llenar− para apoyarle, una cifra muy notable teniendo en cuenta que la militancia republicana se sitúa en unos 8.200 afiliados. Justo al final de su largo discurso, ha anunciado que Elisenda Alamany, la líder del grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, será la aspirante de la candidatura a la secretaría general.

Junqueras ha apelado constantemente al orgullo de las bases de ERC, pero también ha dedicado dardos importantes al reducido núcleo dirigente que, según él, ha regido la formación los últimos años. Sin mencionarlos por el nombre en ningún momento, se refería a la todavía secretaria general del partido, Marta Rovira, y al expresidente del Govern, Pere Aragonès, entre otros. A pesar de no formar parte de ella personalmente, ambos apoyan a Nova Esquerra Nacional, la otra gran candidatura que pretende imponerse en el cónclave de ERC.

En este sentido, Junqueras ha hecho un llamamiento a "hacer limpieza" y a "recoser" el partido, pero con el compromiso de "no coser ninguna herida que previamente no hayamos limpiado". Unas palabras que confirman la ruptura total de relaciones con quien formó tándem durante 13 años al frente del partido. A la vez, ya hacia el final del discurso, el presidente de ERC hasta junio ha manifestado el compromiso de hacer "no solo un nuevo 1 de octubre, sino también un 3 de octubre [la huelga general en protesta por la represión del referéndum de 2017] tan largo como haga falta para conseguir la independencia de Catalunya".

Recibido con gritos de "presidente" tanto cuando ha entrado en el recinto como al inicio de su intervención, Junqueras ha asegurado que hay "2.500 militantes" del partido comprometidos con su proyecto, como también lo están "el 60% de los alcaldes" de la formación y hay más de 400 personas implicadas en los grupos de trabajo para articularlo. Para el también antiguo preso político, su proyecto "tiene como voluntad salvar y rescatar nuestro partido para ponerlo otra vez al servicio del país".

Y, según él, la necesidad de salvarlo aparece porque una parte de la dirección "desde enero de 2018 decidió crear un grupo B para tomar decisiones políticas, al margen de la presidencia del partido, pero también de la ejecutiva y el consejo nacional. Y aquel mismo grupo decidió tener una estructura comunicativa B que se dedicó a hacer carteles contra el Alzheimer. Esta gente traicionó nuestros principios y cuando lo reivindican con orgullo nos hacen pasar vergüenza a todos". El tono de Junqueras ha evidenciado que la guerra interna a la formación sigue subiendo de nivel y que, de momento, ni él y su equipo ni los llamados roviristas pretenden articular puentes con el otro sector.

La indignación interna "como motor de cambio"

Para él, de lo que se trata es transformar una "indignación" que ve "legítima" en un "motor de cambio y renovación, en un fuego nuevo que lo renueve todo". Para añadir que "tenemos la responsabilidad no solo de hacer limpio, sino también de coser y recoser esta organización con ella misma y con nuestro país", con el importante matiz "que no coseremos ninguna herida que previamente no hayamos limpiado, nadie tiene derecho a pedirnos que todo aquello que nos ha avergonzado no ha pasado".

En el acto de este sábado, Junqueras no se ha pronunciado en ningún momento sobre los pactos de ERC con el PSC y el PSOE

Por todo ello, se ha comprometido a "ser garantía de pulcritud y transparencia" y ha manifestado la voluntad de "dignificar los órganos de decisión" como la ejecutiva y el consejo nacional y "acabar con todos los órganos paralelos que nos han llevado dónde somos", en referencia a Rovira y a su núcleo de confianza. En el acto de este sábado, no se ha pronunciado en ningún momento sobre los pactos de ERC con el PSC y el PSOE.

Las críticas a la estructura B del partido han aparecido en las muchas intervenciones del acto y, por ejemplo, la diputada en el Parlament Ana Balsera ha reiterado "que hemos sentido vergüenza al ver como una estructura B hacía y deshacía al margen de la militancia, mientras que el ex conseller de Exteriores y antiguo alcalde de Agramunt (Lleida), Bernat Solé, ha manifestado que la formación se ha "institucionalizado" y que esto es un problema cuando "quiere decir tomar decisiones a oscuras y en reducidos espacios de poder". Finalmente, el también ex consellers de Exteriores y antiguo preso político Raül Romeva ha proclamado que para él Junqueras "es un compañero de lucha y a los compañeros de lucha no se les da la espalda, se les apoya".

Cuatro precandidaturas

Militància Decidim es la candidatura favorita para imponerse en el congreso de los republicanos, junto con Nova Esquerra Nacional, la lista encabezada por Xavier Godàs y Alba Camps que se presentó el jueves y cuenta con el aval de la todavía secretaria general, Marta Rovira, y del expresidente del Govern, Pere Aragonès. Con todo, también han anunciado la intención de concurrir al cónclave dos opciones más: Foc Nou, con el exconseller Alfred Bosch como líder visible; y Recuperem ERC, que presenta como candidato a la presidencia al economista Xavier Martínez Gil.

La terna final de candidaturas se conocerá el 15 de noviembre, cuando se anunciarán las que han conseguido recoger el aval de al menos el 5% de la militancia, lo que equivale a poco más de 400 firmas. Desde 2008 ERC no celebra un congreso con la presencia de cuatro candidaturas. En aquella ocasión la cita acabaría propiciando varias escisiones, que tendrían poco éxito electoral, como Reagrupament o Solidaritat Catalana per la Independència.

En cuanto a nombres, además de Junqueras, entre los nombres claves de Militància Decidim encontramos a la eurodiputada Diana Riba, la joven diputada en el Parlament Ana Balsera –de Santa Coloma de Gramenet–, la exportavoz del partido en Rubí Arés Tubau, la senadora del Camp de Tarragona Laura Castel y el alcalde de Sant Julià de Ramis (Girona), Marc Puigtió.

Otros dirigentes implicados en la candidatura son el presidente del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, o la sindicalista de la UGT Laura Pelai, mientras que también apoyan a la propuesta de Junqueras el secretario de Organización Pau Morales, el ex consejero y actual secretario general adjunto de ERC, Juli Fernàndez; el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, el ex conseller de Interior Joan Ignasi Elena, los exdiputados Joan Capdevila y Joan Tardà, o el vicesecretario general de Coordinación Interna, Oriol López, entre otros.

En cuanto a las líneas estratégicas, Oriol Junqueras aspira a qué ERC sea un partido que tenga una "alianza estratégica" entre el mundo de la política y el del trabajo e insiste en la necesidad de "construir grandes alianzas y compromisos con gente diferente, dentro de la organización y fuera, con otros partidos políticos". Y señala que las alianzas no solo tienen que ser con los independentistas, sino también con los que "quieren mejorar la vida de la gente de nuestro país". "Es imposible hacer la independencia de Catalunya si no somos capaces de implicar a mucha más gente", considera.