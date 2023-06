¿Qué es el frente democrático que quiere reunificar al independentismo catalán?

Los malos resultados del independentismo en las elecciones municipales en Catalunya han obligado a los partidos a dar un golpe de timón para intentar al menos no perder más apoyos de cara a las inminentes elecciones generales del 2-J.

La división que atenaza al movimiento desde la sentencia del procés, y que se ha profundizado en los últimos dos años con episodios como la ruptura del Govern ERC-Junts, está provocando una desmovilización de los votantes que impacta en las urnas.

Para evitar una disminución de apoyos aún mayor, están apareciendo diversas estrategias. Destaca la propuesta del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que en un mensaje solemne apostó por un "frente democrático" del soberanismo para hacer frente al Gobierno PP-Vox que, pronostica, saldrá elegido.

Pero, ¿qué implica exactamente? ¿Quién se sumaría? ¿Los otros partidos lo ven con buenos ojos? Respondemos a las principales incógnitas de la propuesta.

¿Qué propone Aragonès para el 23J?

Aragonès da por hecho que las elecciones generales del próximo 23 de julio supondrán la formación posterior de un Gobierno entre PP y Vox en el Estado y reclama rehacer la unidad del soberanismo –no únicamente del independentismo– en defensa de los "derechos y libertades de Catalunya". Aragonès apela, por tanto, a Junts, la CUP y En Comú Podem a encontrar mecanismos de acción conjunta.

Concretamente, Aragonès reclama articular un "frente democrático" unitario de las fuerzas soberanistas, sin detallar cómo se materializaría esto.

¿Por qué el independentismo quiere reconstruir la unidad?

En las elecciones del domingo quedó demostrado que la división del independentismo se está trasladando a malos resultados en las urnas. Hasta ahora, las rencillas hacían prever un descenso de los apoyos y una desmovilización del electorado, pero eso todavía no se había plasmado en unos comicios.

La baja participación –apenas un 55%, 10 puntos por debajo de la de 2019 y 2015– es una muestra de ello, así como la pérdida de apoyos, especialmente de ERC (más de 350.000 votos menos) y la CUP (115.000 votos menos).

Junts ganó 20.000 votos, impulsados principalmente por la victoria de Xavier Trias en Barcelona, pero el resultado global no fue bueno con derrotas significativas como la de Girona.

La convocatoria por sorpresa del 23J ha obligado a hacer un cambio de rumbo y buscar estrategias que combatan esta desmovilización, especialmente ante la amenaza de un posible Gobierno de PP y Vox en la Moncloa.

¿Qué significa "frente democrático"?

Ante los equívocos que generó el mensaje ambiguo de Aragonès, el líder de ERC, Oriol Junqueras, aclaró algunos aspectos de la propuesta a posteriori. Un frente unitario no implica una lista única, una fórmula que Junqueras afirmó que "forma parte del pasado".

Junts pel Sí, la única lista unitaria que ha conformado el independentismo, fue la forma en que ERC y entonces Convergència se presentaron conjuntamente en las elecciones al Parlament de 2015. Esta propuesta queda, pues, descartada.

En vez de esto, Junqueras considera que se trata de llegar a "acuerdos programáticos de mínimos" entre los partidos "a favor del derecho a la autodeterminación y la amnistía".

¿Qué propone Junts?

Desde el primer día tras las elecciones, Junts propone una lista conjunta del independentismo, es decir, con ERC y la CUP. No es la primera vez que los post-convergentes apuestan por reeditar un Junts pel Sí, algo de lo que desde 2017 ERC no ha querido ni hablar. Ahora no ha cambiado de opinión.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, valoraba el lunes en relación al 28M que "la única base que se ha ampliado es la de los socialistas", un partido que ha "engañado cada vez que se ha llegado a un acuerdo".

Sin embargo, parece complicado que salga adelante una alianza como la que pretenden, dado las críticas implícitas y explícitas a ERC y las rencillas constantes que protagonizaron cuando eran socios del Govern, hasta que decidieron romperlo.

¿Cómo han recibido los otros partidos la propuesta?

El resumen sería que nadie está de acuerdo con lo que propone Aragonès, a quien han tachado de derrotista por vaticinar un Gobierno de PP y Vox. Junts no está de acuerdo en hacer un frente con los Comuns y defiende su propia apuesta, la lista única, mientras que la CUP llama a una reflexión más profunda tras constatar la desmovilización de su electorado.

La CUP ha quedado fuera del Ayuntamiento de Barcelona, pero también, y de forma sorprendente -estaban en el gobierno-, de Tarragona, además de unos malos resultados a nivel general.

Los Comuns tampoco ven con buenos ojos ir con los independentistas a unas elecciones donde fueron la fuerza más votada en Catalunya, en 2016.

¿Entonces queda descartada la lista única de Junts?

En el Congreso, sí. Pero hay una opción de que ERC y Junts se unan para hacer una lista conjunta para el Senado, que están explorando.

La elección de este órgano también se hará el 23J, pero su menor visibilidad, tanto en los comicios como en la tarea parlamentaria posterior, además de ser una cámara de representación territorial que hace más viable una lista nacional en Catalunya, facilita un acuerdo que unos y otros podrían vender a su electorado como la recuperación de la unidad.

¿Hay acuerdo sobre una posible investidura de Sánchez?

No. ERC se ha mostrado partidaria de ello, como ya hizo en 2019, pero reclama compromisos claros por parte del PSOE en la resolución del conflicto político y también en inversiones e infraestructuras, como el traspaso integral de Rodalies a la Generalitat.

Junts y la CUP mantienen la puerta cerrada a votar a Pedro Sánchez como presidente porque le responsabilizan de la represión contra el independentismo.

¿Volverá Junts al Govern con ERC?

En el caso de una victoria de PP y Vox, no se descarta que Aragonès formule una propuesta de Govern de concentración nacional que al menos podría incluir a Junts, muy probablemente. Difícilmente la CUP lo aceptará y los Comuns seguro que no.

¿Cuál puede ser el primer acuerdo de esta reunificación?

La vuelta al acuerdo puede pasar por la elección de una nueva presidenta del Parlament, un culebrón que se alarga desde hace meses y que parece que la próxima semana podría tener un final definitivo.

Este jueves, la Mesa acordó retirar el escaño definitivamente a Laura Borràs en cumplimiento de la orden de la Junta Electoral Central (JEC) a raíz de su condena por prevaricación y falsedad documental, que todavía no es firme.

Se trata de un movimiento muy similar al que tuvo que acatar ella cuando se retiró el acta de diputado a Pau Juvillà, aunque la ya expresidenta de la Cámara lo niega.

Suspendida desde hace casi un año, su negativa a retirarse ha mantenido la presidencia en una interinidad que ahora podría acabar con la elección de una nueva figura. ERC siempre ha mantenido que sea para Junts, pero habrá que ver cómo lo vehicula el partido después del bloqueo que ha alargado durante meses.

¿Cómo afecta el reencuentro independentista a la pugna por la alcaldía de Barcelona?

Los malos resultados en las urnas motivaron un posicionamiento a favor de priorizar los acuerdos independentistas en los consistorios, para no dar más alas a un PSC que salió reforzado. En esta línea, ERC ya ha cerrado todas las puertas a un tripartito que haga alcalde a Jaume Collboni en la capital.

Esto encauza el acceso de Trias a la alcaldía, con quien los republicanos están negociando la posibilidad de incorporarse al gobierno y muestran buena sintonía, a pesar de defender un modelo de ciudad completamente opuesto al del convergente.