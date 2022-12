'Fuego amigo' contra Almeida

Un escalofrío recorre el cuerpo de los afiliados del Partido Popular cuando se habla del PP de Madrid. La plaza donde las guerras internas cobran el nivel de tragedia. De la última salió una ganadora, Isabel Díaz Ayuso, un claro perdedor, Pablo Casado, y un superviviente, José Luis Martínez Almeida, que diez meses después sigue justificando su papel en aquella contienda: "No fui Judas Iscariote", se defendió este lunes el alcalde de Madrid.

El que fuera portavoz nacional del PP a petición de Casado salió debilitado de una crisis interna más que superada a nivel nacional y atraviesa ahora uno de los momentos más complicados de su carrera política con su capacidad de gestión como alcalde de Madrid en entredicho. Las aglomeraciones y el caos han marcado el inicio de la Navidad en una ciudad completamente levantada por las obras.

En este contexto, y a cinco meses de las elecciones municipales, al alcalde de Madrid le ha salido contestación interna. El diario El Mundo publicaba este fin de semana que "fuentes autorizadas" del PP aseguraban que "no tiene un proyecto de ciudad" y que "es buen político y buena persona, pero en el fondo no quiere ser alcalde de Madrid".

Distintas fuentes del PP consultadas por Público coinciden en que "no se sostiene" que no quiera ser alcalde de la capital pero sí reconocen su preocupación por "este fuego amigo" contra Martínez Almeida. Por su parte, fuentes oficiales de Cibeles rechazan valorar las críticas internas, restándole importancia, y se limitan a defender que "está fuerte y ya trabaja para ganar con una mayoría suficiente para gobernar en solitario".

La sombra de otra guerra sucia

Pero la sombra de una campaña contra Almeida lleva meses en el aire. Hace varias semanas algunos medios digitales publicaron "rumores" sobre la existencia unos vídeos que comprometerían a nivel personal y político al alcalde de la capital. "Llevo escuchando estos rumores durante meses, y creo que esto es puro fango y puro barro. No sé cuál es el interés ni quién lo está promoviendo", aseguró Almeida en una entrevista de televisión el pasado 5 de diciembre.

De nuevo, distintas fuentes del entorno del alcalde de Madrid apuntan a que estos rumores fueron también "fuego amigo". En la memoria colectiva del PP todavía resuena la forma en la que Cristina Cifuentes dejó la política después de las informaciones sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos y, sobre todo, de la filtración del famoso vídeo de las cremas en abril de 2018.

La propia Cifuentes denunció entonces una campaña de "acoso y derribo", denunciando que "hubo fuego amigo" y que se diseñó en un despacho por políticos del PP y algunos empresarios.

Ayuso "espectacular" y Almeida "contundente", según Feijóo

Con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, Almeida ha asegurado, al menos en público, que "no cree" que estas informaciones se hayan filtrado para intentar frustrar su candidatura a la alcaldía de Madrid. Algo para lo que tiene el apoyo y la ratificación tanto de Ayuso como de Feijóo, según se encarga de subrayar Almeida cada vez que tiene ocasión.

Lo cierto es que Madrid es una plaza fundamental para el presidente del PP, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad. Lo dejó claro en la cena de Navidad de los populares madrileños: "No tengo ninguna duda que Madrid será clave en el futuro de nuestro partido". Pero hizo una distinción importante. Con un "resultado contundente" en el Ayuntamiento de Madrid y "espectacular" en la Comunidad. Las expectativas de Génova son mejores para Ayuso que para Almeida.

El alcalde busca el perdón un año después

Aún así, si no hay otro terremoto político en el PP antes del mes de mayo, ambos seguirán siendo la pareja de baile de los populares en Madrid. Obligados a entenderse a pesar del pasado reciente del que Almeida se ha justificado precisamente este lunes, más de un año después. en una entrevista en EsRadio, con Federico Jiménez Losantos, el alcalde ha entonado una especie de disculpas hacia Ayuso y ha reconocido que se equivocó al apoyar a Casado y Teodoro García Egea en la guerra interna entre Génova y la Puerta del Sol.

"No tenía nada contra Isabel, pero defendía otro modelo. Me equivoqué. La pulsión de la calle y de los afiliados está ahí", explicó Almeida. Se defendió así el alcalde de Madrid- "debí dejar de defender ese modelo, pero esto no quiere decir que yo soy un Judas Iscariote"-ante los oyentes de Jiménez Losantos, altavoz mediático de la derecha y la ultraderecha.