La primera cena de Navidad del matrimonio (de conveniencia) Feijóo Ayuso

"A la cena de Navidad solo se invita a la familia", dijo el invitado de honor de La Cena. El nuevo patriarca de La Familia. Una familia que el año pasado no celebró la Navidad; que atravesó un divorcio traumático; sin separación de bienes porque una de las partes no se ha quedado ni el derecho a ser recordado el día de Navidad; y en la que la otra ha rehecho su vida (política) con otro, aunque mantenga todas las costumbres, las buenas y las malas. "Es la familia del PP", desveló Alberto Núñez Feijóo.



Feijóo y Ayuso, Ayuso y Feijóo, celebraron este lunes su "primera cena" de Navidad en familia en un pabellón de Alcobendas, con mil afiliados madrileños aplaudiendo a Feijóo y sublimando a Ayuso, que jugaba en casa. Fue su primera vez juntos, pero también por separado. "Nunca olvidaré que en esta primera cena estuvo Alberto Núñez Feijóo", dijo la presidenta madrileña. "Es mi primera cena de Navidad como presidente del partido en España", destacó después él. Y las primeras veces no se olvidan.

Sobre todo para un Feijóo que aún está acomodándose a una casa más grande- con más alfombras- y, sobre todo, más incontrolable que la que había construido en Galicia después de cuatro mayorías absolutas. "Habéis oído por ahí que yo no estoy a gusto en Madrid", les dijo a los mil madrileños que le escuchaban. Y negó la mayor: "Realmente si conociera esta ciudad nadie podría decir que no está a gusto". Aplausos en un auditorio que escuchó lo que quería escuchar.

En el ambiente, ausente pero muy presente, sobrevoló toda la velada un nombre: Pedro Sánchez. Ayuso, presidenta regional, hizo un discurso en clave nacional, no cabría esperar lo contrario, que Feijóo no pudo más que ratificar después. No hubo grietas esta vez porque La Familia tiene un objetivo para 2023: "2023 es el próximo capitulo de un libro que empezó en 1978", señaló Ayuso. "Feijóo tiene una tarea importantísima y vamos a estar en la retaguardia para que las cosas cambien", avanzó. Si lo de la retaguardia va en serio, los Reyes Magos llegaron a Génova en diciembre.

"¿Y tú qué haces?"

Ayuso le ofreció a Feijóo por Navidad un "ejército" para luchar contra un "tirano", que es como se ha referido al presidente del Gobierno. Y el ejército aplaudía mientras esperaba a una cena que costó 40 euros por afiliado. Antes eran 25, recordó alguno.

Y como en toda cena familiar, hubo regañina. "Cuando preguntan, '¿qué hace Feijóo?, ¿qué hace Feijóo?' ¿Y qué haces tú?", le espetó Ayuso a los mil afiliados del PP madrileño que la escuchaban. Les pidió una "revolución" individual, después de asumir- juntos y unidos por Navidad- que no habrá moción de censura a Pedro Sánchez liderada por Feijóo, es decir, por "la familia del PP".

Ayuso comparte, esta vez sí, la decisión de Feijóo. Fuentes cercanas a la presidenta madrileña aseguran que está "totalmente convencida" de que sería darle un balón de oxígeno a Sánchez. Misma tesis que sostienen en Génova y por eso Feijóo pide elecciones anticipadas para cerrar el año político.

Ausencias también hubo. No estuvieron la número dos del partido y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ni el portavoz en el Senado, Javier Maroto. Ambos próximos a Pablo Casado, el ex. Ex presidente del PP e hijo pródigo de la familia del PP de Madrid, que ha olvidado ya el divorcio.

Fue la primera de cena de Navidad de un matrimonio de conveniencia que ha llegado a las fechas más señalas del año, whatsapp filtrado mediante, con un enemigo común, que es lo que más une.