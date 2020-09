Segunda ola en Madrid Gabilondo recula y pide al Gobierno de Ayuso que tome medidas más restrictivas

"Hay que intervenir contra el virus, no contra otras cosas", afirmó esta mañana el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid. Horas más tarde, matizó sus palabras: "No me siento concernido en la afirmación de que no soy partidario de que intervenga el Gobierno de España para contener la pandemia en Madrid".