GAD3 augura que si la participación en Castilla y León baja del 33% a las 14.00 horas podría gobernar el PSOE

El presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha augurado que si la participación baja del 33% a las 14.00 horas en las elecciones de Castilla y León, podría haber un gobierno de izquierdas, incluso con una derrota del PSOE.

"La certeza es tan clara que todos los partidos van a saber a las 14.00 horas quién va a gobernar. Si la participación baja del 33% a esa hora, quiere decir que es muy probable un vuelco a la izquierda", declaró en una entrevista a Cope. A pesar de que el último sondeo de GAD3 da como vencedores a PP y Vox.



Michavila ha puntualizado que el electorado de izquierdas, tanto el del PSOE como el de Unidas Podemos, además de sus posibles socios de la España Vaciada "están muy activados". Ha apuntado hacia los votantes del PP que "allí es mayoritario, podría precisamente por la lluvia quedarse en casa" pudiendo haber "una sorpresa esa noche".

El presidente de GAD3 ha asegurado que la clave electoral se encontrará en la movilización y la participación porque "acudiendo a las encuestas, los indecisos son ya muy pocos y los pocos que hay están en el mismo bloque electoral".

También ha reiterado que hay "una certeza" que es que "puede haber una sorpresa en Castilla y León en sentido contrario al que hubo en Andalucía", a la vez que ha apuntado que las solicitudes del voto por correo ha bajado un 40%.

Posible baile de escaños

Michavila ha asegurado que la incertidumbre estará en las nueve provincias castellano leonesas. Por ejemplo, ha apuntado que en Ávila el último escaño está en juego entre el PP y la formación Por Ávila, mientras que en el resto "por un puñado de votos se está jugando entre PP y PSOE".

Apunta también al escrutinio, donde asevera un baile de escaños entre las actualizaciones. "Depende de cómo caiga la bolita en el escrutinio final va a gobernar la izquierda o la derecha", ha añadido.

Además, el presidente de GAD3 ha afirmado que "no es descartable" un gobierno de UP, PSOE y España Vaciada, aunque no respalda las encuestas del CIS. Según ha criticado, José Félix Tezanos ha tenido que publicar una encuesta 'flash' para corregir la primera encuesta "a lo bestia".

La movilización del voto de Vox

Al contrario que el electorado del PP, Michavila considera que el voto a Vox está "movilizado" y vaticina que la formación de extrema derecha doble en votos a UP y Ciudadanos juntos.

Sobre los motivos por los que los votantes del PP no estarían tan movilizados, ha puntualizado que "hay muchísimos motivos", pero que "la imagen del Congreso el otro día no ayuda mucho". "Esto ha animado al votante del PSOE en Castilla y León", ha asegurado.



Por último, apuntó a la lluvia como factor a tener en cuenta. "Si a esas horas no nos acercamos a los 700.000 votantes, sabemos que el que se ha quedado en casa es el elector del PP", ha concluido.