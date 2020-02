El ayuntamiento de Ourense, aprobó el pasado 7 de febrero en un pleno la propuesta del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, de contratar a un city manager encargado de gestionar la administración. El objetivo del edil es tratar la ciudad como una "gran empresa privada" en la que el director general sea esta nueva figura y los ciudadanos los "accionistas". La incorporación supondrá unos 86.000 euros brutos con trienos, 13.000 más que el actual Presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y 3.000 más que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En esta provincia gallega gobierna una coalición, Democracia Ourensana (DO) y Partido Popular (PP), la cual posee mayoría absoluta. El fundador del primero y líder actual es Jácome, alcalde de Ourense, el que ha defendido convocar este puesto como coordinador general del ayuntamiento para que agilice la gestión municipal, algo que comunicó al estilo americano en un tweet.

Entre las tareas del futuro funcionario se enmarcan las de desenvolver la coordinación y la jefatura administrativa del área de la alcaldía, desarrollando trabajos de gestión, redacción de proyectos y en general, trabajar en el ámbito ejecutivo para un mejor funcionamiento de la alcaldía. Además, también se encargará del rediseño global de áreas, supervisión de ordenanzas, empresas públicas y los varios modus operandi del ayuntamiento.

Todas las direcciones apuntan como candidato a Francisco Cacharro Gosende

Todas las direcciones apuntan como candidato al secretario de la Diputación de Ourense e hijo del expresidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro Gosende, cuyo salario bruto anual en esa administración provincial es de 83.000 euros. Jácome, ha anunciado a Público que la convocatoria se ha abierto hoy, y que, en el caso de ser Cacharro "el mejor", contarían con él para el puesto. A la pregunta sobre la retribución que percibirá el próximo "city manager", responde que creer que es una cifra elevada "denota ignorancia" ya que los secretarios o tesoreros de los ayuntamientos "importantes" de España, "ganan más que Feijóo o Sánchez", dice Jácome.

Luis Seara, concejal del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) en Ourense, explica que "solo le faltó poner en las bases de convocatoria, ser nacido en Lugo y trabajar en la Diputación de la provincia", refiriéndose a Cacharro. Seara sostiene que el puesto "parece que está creado para él" y que desde su partido apuestan a que será la persona que gane la supuesta plaza que agilizará los procesos en la administración.

Además, Seara explica a Público que "es prescindible su contratación" porque "ya existe un city manager, aunque no esté en nómina", refiriéndose a José Luis Baltar, el líder del PP en Ourense, "el mentor político del actual alcalde". Insiste en que el objetivo real del puesto "no es contratar a alguien que coordine" sino tener a alguien que pueda hacer el trabajo "a desbroza".

Miembros de Democracia Ourensana / DEMOCRACIA OURENSANA

Actualmente, Ourense es una ciudad de 100.000 habitantes que contará, tras la incorporación del "administrador de la ciudad" con 27 asesores, el mínimo legal. Ni Coruña ni Vigo, que triplican el número de población llegan a 23, y Jácome cree que el nuevo cargo producirá "un ahorro obvio", informa Europa Press. La oposición, BNG, PSOE y Ciudadanos han manifestado un rechazo a esta propuesta, y la entienden como una medida para agotar los recursos públicos y contratar a los amigos del alcalde.

Jácome suele despertar polémica en redes sociales. Su partido publicó ayer que este votaría a Feijóo en las elecciones autonómicas, y al momento, el alcalde ourensano respondía a las críticas desde su perfil propio: "No entiendo que escandalice a algunos. ¿Acaso no debo votar al partido que ahora mismo me apoya a mí?". Luis Seara, concejal del BNG, no se sorprendió. "Democracia Ourensana es la marca blanca del PP, fueron criados y amamantados del grupo popular de Ourense", declara a Público. "Ya estaba todo pactado antes de las municipales, democracia ourensana, demagogia y timo electoral", apostilla.