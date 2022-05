Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, ex presidiario y corrupto, al teléfono con Eduardo Zaplana, ex presidente de la Generalitat valenciana, ex ministro, ex presidiario y corrupto, el 22 de noviembre de 2016: "Vamos a ver, Eduardo. Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia. Y escucha, tenemos a un juez que está provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo, a ver, venga usted pa acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular coño".



El juez provisional al que se refiere Ignacio González en su conversación con Zaplana es Eloy Velasco. El titular ya adivinan quien es ¿verdad? Efectivamente: Manuel García Castellón. Booom.

Como explicaba Ignacio Escolar en Eldiario.es García Castellón llevaba entonces 17 años disfrutando de uno de los mejores destinos posibles en la carrera judicial: ser juez de enlace en el extranjero, primero en París y luego en Roma. Según se dice, buenos sueldos, poco trabajo y todo gracias a un nombramiento mientras Aznar gobernaba.



Bueno. Todo ocurrió como había previsto y calculado el corrupto Ignacio González. García Castellón pidió su regreso al juzgado que dejaba su sustituto, Eloy Velasco. Pero volvamos a la conversación. Ignacio González es cristalino sobre García Castellón y le llega a decir a Zaplana: "Yo le llamo a éste -a Manuel García Castellón- y le digo, oye, ven aquí, el titular aquí". Tremendo.



Escolar se pregunta: ¿Llamó alguien al titular García Castellón para pedirle que regresara a su juzgado de la Audiencia Nacional, como proponía Ignacio González en esta reveladora conversación? No se sabe -se responde Escolar- pero su decisión de regresar justo en aquel momento, cumpliendo la profecía de Ignacio González, es tan sospechosa como inusual.



El director de Eldiario.es continuaba su reflexión así: el juez de instrucción es quien decide a quién imputa y a quién no. Y el instructor del central número 6 de la Audiencia Nacional tiene en su mano todo un póker de ases del PP. En ese juzgado, con la Púnica, la Lezo, el Canal de Isabel II y la financiación del PP, hay material más que de sobra para investigar a Alberto Ruiz-Gallardón, a Esperanza Aguirre, a Ignacio González y a Cristina Cifuentes: a todos los presidentes que ha tenido la derecha en la Comunidad de Madrid desde que existe esta institución. Si finalmente se confirma el regreso a la Audiencia Nacional de Manuel García Castellón -continuaba Escolar- unos cuantos en el PP de Madrid dormirán mucho mejor. Booom.



Ya ven que yo no digo nada. Me limito a reproducir lo que explicaba sobre García Castellón un periodista de prestigio nada sospechoso de simpatizar con Podemos. Ayer El País publicaba unos audios de conversaciones de Villarejo con Maria Dolores de Cospedal y con Esperanza Aguirre. Basta escucharlos para saber como trabajan los delincuentes de Estado en España. Ahora permitan que formule unas preguntas.



¿Hay jueces en España que ha protegido y protegen a delincuentes del PP? ¿Quién libró a Cospedal y a Rajoy de sentarse en el banquillo de los acusados? ¿Quién convirtió una investigación sobre el espionaje a Podemos en un intento fallido de imputarme cuando llegué a la vicepresidencia del Gobierno? ¿Hay jueces que operan concertados con la derecha mediática?

A mí sólo me toca formular las preguntas. Con la información disponible que hoy recopilamos en La Base, les toca a ustedes llegar a sus propias conclusiones. Hoy analizamos al juez Manuel García Castellón.