Garzón reprocha al rey cara a cara su discurso tras el 1-O: "Fue un error"

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha revelado este miércoles que durante su entrevista con el rey le ha transmitido que el discurso que dio el 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum del 1-O, fue "un error". Según ha destacado en la conferencia de prensa que ha dado en el Congreso, dicha alocución, transmitida por televisión, contribuyó a ampliar "la escalada de hostilidad" que había en ese momento y que aún hoy perdura.

Garzón, de esta manera, ha desvelado parte de la conversación que al respecto ha tenido con Felipe VI, al que ha visitado en el Palacio de La Zarzuela en el marco de las consultas previas a la sesión de investidura del próximo presidente del Gobierno. Por la "cortesía" propia de estos encuentros, Garzón ha evitado entrar en el detalle de la conversación, pero ha considerado que no incumpliría dicha "cortesía" si revelaba que el monarca "no estaba de acuerdo" con su reflexión.

Con todo, tanto ese tramo de la entrevista como el resto de la misma "han sido cordiales". Porque, como ha recalcado Garzón, a pesar de las diferencias conocidas que tiene con Felipe VI ("el ciudadano Felipe de Borbón", como le ha llamado en todo momento durante su comparecencia ante la prensa) sobre el modelo de Jefatura de Estado, la relación entre ambos es "razonablemente buena".

Durante su rueda de prensa, Garzón también ha expresado su temor a que el PSOE pretenda abrir una negociación para la investidura de Pedro Sánchez "basada en el chantaje", algo que no está dispuesto a aceptar, sobre todo cuando él apuesta por un Gobierno de los socialistas con Unidas Podemos, algo que también ha trasladado al rey.

Sería, ha apuntado, la mejor opción para abordar los retos a los que se enfrenta la sociedad española, económicos, medioambientales y sociales, porque la otra alternativa factible, la de un pacto entre PSOE y Ciudadanos, ahondaría en su opinión en esos problemas con una política "de derechas" y de "más continuismo" en lo económico.

Respecto a la exigencia de Unidas Podemos para entrar en el futuro Gobierno presidido por Sánchez, ha apuntado que para él "lo deseable" es que haya un Gobierno de coalición "con un acuerdo programático". Pero tampoco ha descartado otras posibilidades, si bien ha subrayado que el PSOE tendría difícil explicar cómo sacaría las leyes adelante con un Gobierno monocolor apoyado únicamente en sus 123 diputados.

Tras hacer notar que las formaciones de izquierda no saben lo que opina el PSOE al respecto porque todavía no se ha puesto en contacto con ellos, ha lamentado que el debate gire únicamente sobre la viabilidad de un Gobierno de coalición porque lo importante es "si se va a llegar a un acuerdo" y después "ver cómo se concreta". Así que ha considerado "muy precipitado" adelantar una postura definitiva, que IU tendría que someter antes a sus bases o a sus órganos de dirección, ha recordado.

Garzón ha lamentado que el PSOE no se haya dirigido todavía a los otros partidos y que aún no haya comenzado la fase de negociación para la investidura, "un problema" a su entender porque "apunta a un tipo de negociación basada en el chantaje que nosotros no vamos a tolerar". "Queremos una negociación en la que veamos qué podemos ganar para partes y no qué puede perder la parte que está al otro lado de la mesa", ha insistido.

Por ello ha emplazado al PSOE a aclarar su propuesta, y no solo de cara a la investidura, sino a una legislatura de cuatro años, y si pretende gobernar "con solo 123 diputados"; "nos lo tiene que explicar, no creo que nos convenza", ha sentenciado. Mientras tanto, ha considerado que sería "una muy mala decisión" del PSOE que optara por la oferta realizada por UPN de abstenerse en la investidura de Sánchez a cambio de que los socialistas dejaran gobernar a Navarra Suma (PP, UPN y Cs) en la Comunidad Foral. Sánchez "estaría dando una mala señal para un Gobierno alternativo en España", ha alertado, porque supondría "una inclinación hacia la derecha" que IU espera que no se produzca