Génova señala a Casado y respalda a Gamarra tras la marcha atrás en el recurso para absolver a Bárcenas

'No lo sé, no me consta'. La sombra de Luis Bárcenas y de la corrupción del PP alcanzó este lunes a Alberto Núñez Feijóo pero la nueva cúpula de Génova se escuda en el desconocimiento colectivo para esquivar la polémica. Aseguran en Génova que nadie en la dirección nacional de Feijóo era conocedor de que se había presentado un recurso para anular la condena de Bárcenas. Ni siquiera, sostienen, la secretaria general Cuca Gamarra, que estaba en el equipo de Pablo Casado en el momento en el que se pidió y elaboró el escrito. Protegen a Cuca pero señalan al equipo saliente y a los letrados: "Deberían habernos avisado". El recurso se presentó el 19 de abril y Núñez Feijóo era presidente del PP desde el día 2.

El pasado 28 de octubre la Audiencia Nacional emitía la sentencia de la pieza separada del caso 'Gürtel' conocida como los 'papeles de Bárcenas'. En ella condenó a Bárcenas a dos años de cárcel por pagar en 'b' más de un millón de euros de las obras de reforma de la sede popular. En esa misma sentencia también se condenó al PP como responsable civil subsidiario de 123.669 euros del extesorero por el impuesto de Sociedades de Unifica, la empresa que realizó las reformas de Génova, del año 2007.



Ocho meses después, a primera hora de la mañana de este lunes, saltaba a los medios de comunicación la existencia de un recurso presentado por los letrados del PP ante el Tribunal Supremo en el que se pedía absolver a Bárcenas y para anular así la condena al PP como responsable civil subsidiario. El escrito, elaborado por los letrados del partido, sostenía la petición de anulación de condena en dos argumentos principales: que el delito fiscal relativo a 2007 estaba prescrito y que solo benefició a la empresa que se encargó de las obras.

Pero pocas horas más tarde Génova anunció que el recurso sería retirado "hoy mismo". Desde que la Audiencia Nacional condenó a Bárcenas y al PP por el pago de la reforma de su sede con dinero negro el partido ha cambiado de dirección y la nueva cúpula, con Núñez Feijóo al mando, asegura que desconocía la existencia de ese recurso y que no lo "comparte".

Si Feijóo desconocía el contenido del escrito es porque nadie se lo dijo, defienden desde su entorno. Un aviso que consideran que debería haberse producido: o por parte de la dirección de Pablo Casado o por parte de los propios letrados.

¿Nadie sabía nada en Génova?

La realidad es que, de forma oficial, el recurso se presentó bajo el mandato de Feijóo. El relato que hace su equipo es el siguiente: el texto se elaboró en noviembre de 2021, por decisión de la antigua dirección nacional, y se presentó 'ad cautelam' el 28 de marzo. Pero lo que no explicaron este lunes en Génova es que la formalización del recurso se hizo el 19 de abril, cuando Feijóo llevaba 17 días como presidente del PP.

El vicesecretario de relaciones de los populares, Esteban González Pons, hizo hincapié en que el escrito se presentó "tres días antes del congreso nacional" de Sevilla del que Feijóo salió como presidente. En ese momento Pons, como presidente del comité organizador del congreso, y Cuca Gamarra, como coordinadora general, eran las dos personas al mando en Génova. ¿No fueron informados? El equipo del presidente del PP sostiene que no y que no darán más explicaciones.

En el caso de Cuca Gamarra es aún más llamativo que desconociese esta estrategia judicial de su partido si se tiene en cuenta que formaba parte de la dirección nacional cuando se decidió presentar el recurso. Pero los populares defienden que también ella se enteró este lunes "por los medios de comunicación".

Gamarra es el vínculo más estrecho entre los dos PPs, el de Feijóo y el de Casado, y Génova ya ha dejado claro que no será a ella a quien pida explicaciones de porqué no se informó de esta decisión que ya estaba en marcha. Pero tampoco parece que lo vayan a hacer con los equipos jurídicos del partido encargados de presentar el recurso y que, a la luz de los argumentos del PP, actuaron a sus espaldas.

Cuando se encargó el escrito era Enrique López, consejero de Isabel Díaz Ayuso, el responsable de Justicia del partido y, según las explicaciones de la nueva dirección, tampoco él avisó a Núñez Feijóo. Ni siquiera después de que la sede de la calle Génova volviese a estar de actualidad hace apenas una semana cuando el PP anunció que renunciaba a su venta. Nadie sabía nada.