El Gobierno andaluz ve "factible" el entendimiento en Marinaleda, pero "difícil la fórmula"

La consejera andaluza de Agricultura, Carmen Crespo (PP), afirmó este lunes que su idea para Marinaleda es que la "agricultura siga siendo agricultura". Sobre la emblemática cooperativa Los Humosos, que los jornaleros explotan desde los años 90, pesa una orden de desalojo ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

A preguntas del diputado de Adelante Andalucía, José Ignacio García, Crespo reiteró que el Gobierno andaluz tiene "una voluntad de diálogo permanente: sabemos que las varitas mágicas no existen, pero no pueden dudar de que tenemos buena voluntad". La consejera agregó: "Esta semana se ha producido una reunión, la anterior otra. Y vamos a seguir hasta que lleguemos a un entendimiento".

"Es factible el entendimiento. Es difícil la fórmula –manifestó Crespo–, pero tenga usted clara la vocación de esta consejera de buscar el entendimiento y una solución factible a un asunto que viene de los 90 y que debemos de dejar sentado de una vez por todas".

Una ley autonómica del año 2011, que pretendía que los cooperativistas accedieran a la propiedad de la tierra, de la etapa socialista, y un decreto de 2021, ya con el PP en el Gobierno, han llevado, al aplicarse, a que la administración haya emitido una orden de desalojo, que ahora el TSJA ha confirmado.

Esas normas prevén que, una vez que los cooperativistas no han comprado las tierras, el Ayuntamiento tiene una opción preferente de compra. Sin embargo, "el precio que establecen para poder adquirir esas 1200 hectáreas es prohibitivo", según dijo en una entrevista con Público el alcalde, Sergio Gómez Reyes. "El precio de mercado es de 30 millones de euros. El Ayuntamiento de Marinaleda cuenta con un presupuesto de 3,9 millones de euros", precisó.

A la última reunión, esta semana en Sevilla, se sentaron con el regidor las viceconsejeras de Hacienda y de Agricultura. Ahí, en el acuerdo sobre lo que hay que hacer entre estas dos consejerías, es donde está el meollo de este asunto, según Crespo.

"Es un tema difícil y complejo desde el punto de vista administrativo –dijo Crespo–. El diálogo es permanente y va a seguir adelante. Le he dicho la clave: el entendimiento entre Patrimonio [Hacienda] y Agricultura. ¿Qué pretende la Consejería de Agricultura? Que la agricultura siga siendo agricultura. Es nuestro objetivo máximo". Crespo, después, también puntualizó: "Las normativas que existen hay que cumplirlas. Lo importante de todo esto es buscar una solución".

Sin compromiso

El diputado García quiso más. Valoró la vía de diálogo abierta, pero exigió a la consejera "compromisos". "Marinaleda es un proyecto de éxito económico, laboral, y social. Es un modelo de desarrollo basado en tres variables, la propiedad pública de la tierra, la gestión cooperativa y la planificación comunal. Ahora mismo está en crisis una de ellas", analizó el diputado de Adelante.

"Garantice –prosiguió– que la tierra no va a dejar de ser pública. Comprométase a que la tierra no va a dejar de ser pública. Y diga que en ningún caso se va a vender a ningún fondo. Este modelo hay que protegerlo. Marinaleda no quiere nada gratis. La tierra es para quien la trabaja".

Crespo eludió compromisos como los reclamados y tampoco asumió el planteamiento de García. "Seguramente diferimos en los modelos de éxito", se limitó a decir Crespo. Y luego añadió: "Lo que yo le puedo garantizar es el diálogo permanente y que este va a seguir adelante".