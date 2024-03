Gómez Reyes, alcalde de Marinaleda: "No permitiremos que se pierdan las tierras de El Humoso, son nuestra razón de ser"

Sergio Gómez Reyes ganó por mayoría absoluta las elecciones municipales de mayo de 2023. Es el primer alcalde que tiene Marinaleda que no se llama Juan Manuel Sánchez Gordillo desde 1979. Gómez Reyes compatibiliza la docencia –es profesor de instituto– con el ayuntamiento.

En la mesa, el alcalde tiene un tema capital para la supervivencia del proyecto de Marinaleda como hoy se conoce. Sobre la cooperativa de Los Humosos o El Humoso pesa una orden de desalojo y la sombra de una venta al mejor postor de las tierras que la Junta de Andalucía, tras una intensa lucha sindical, compró en los años 90 al Duque del Infantado.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en una sentencia reciente, ha ratificado las decisiones que ha tomado la Junta de Andalucía desde que en 2011 aprobó una ley para que los cooperativistas adquirieran las tierras.

Ahora el Ayuntamiento que dirige Gómez Reyes tiene una opción preferente de compra. Este ha manifestado que está dispuesto a ejercerla si lo que se pide por las 1.200 hectáreas es justo y no hipoteca a la localidad de por vida.

Sin embargo, si la idea del Gobierno andaluz es vender a precio de mercado de esas tierras, el consistorio con un presupuesto escaso, lo tiene muy complicado.

El alcalde ha estado ya reunido varias veces con representantes del Ejecutivo que preside Juan Manuel Moreno Bonilla para buscar una salida, que de momento, no existe. Tampoco se han cerrado las puertas. Las conversaciones prosiguen. Este es el contexto en el que Gómez Reyes atiende a Público.

¿Cuál es el panorama tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia? ¿Cómo está la gente en el pueblo?

Hay un momento de incertidumbre en el pueblo, porque El Humoso es nuestra razón de ser. Está claro que después de la resolución judicial, la gente vive este problema con un poco de desasosiego. Hemos tenido varios contactos ya con la con la Consejería de Agricultura y está todavía sin resolver el tema. La gente está preocupada porque, claro, significa nuestra vida. Confiamos que la Junta de Andalucía busque una solución beneficiosa para Marinaleda.



¿Esta es un tema de conversación recurrente para ti en el pueblo? ¿Los vecinos le buscan para hablar de ello?

Ahora mismo es el tema prioritario porque es una cuestión de la que dependen muchísimas familias, tanto de Marinaleda como de la comarca. El Humoso es un proyecto de éxito. Hemos demostrado desde que pusimos en explotación las tierras que funciona muy bien, con el cultivo de numerosos productos, que transformamos después. Debido al gran número de jornales que se han dado desde que las cooperativas se crearon, más de un millón, perder El Humoso significaría prácticamente amputar parte de nuestra historia, de nuestras vidas y de nuestro futuro. Es algo que no contemplamos en ningún caso.



Si eso se vendiera a un fondo de inversión como teme la gente que ahora mismo está dirigiendo la cooperativa, ¿Qué pasaría?

Esto no es algo que contemplemos. Rotundamente no. La cooperativa de Los Humosos significa nuestro pulmón económico, social y político. Si se pierde el Humoso, eso se traduciría en paro, miseria, pobreza y emigración. Debemos recordar que vivimos en una zona, la Sierra Sur de Sevilla, de las zonas más abandonadas de Andalucía.

El Humoso ha quitado mucha hambre, ha dado sustento a muchísimas familias. Y si nos dejan seguir trabajando la tierra, dará sustento a muchas generaciones más. Perder El Humoso significaría perder una parte importante del sustento que entra en en cada casa a diario. Es algo que no concebimos y que no vamos a permitir porque es el fruto de un sueño colectivo todo un pueblo.

Estamos decididos a que las cooperativas del Humoso sean, como son hoy, un modelo de éxito los próximos años. Lo que queremos es que esas tierras sigan en manos públicas a través de su Ayuntamiento y no caigan nunca en manos privadas. Que sigan teniendo el sentido que están teniendo hasta ahora, con una función claramente social y donde la riqueza de los frutos generados sea repartida de manera equitativa entre los jornaleros y jornaleras de Marinaleda.

Ha estado varias veces en Sevilla en algunas reuniones con el Gobierno andaluz. ¿Qué les trasladan? ¿Qué les transmiten? ¿Puede haber algún acuerdo?

Hemos mantenido reuniones con la viceconsejera de Agricultura y la de Hacienda. Se ha hablado de buscar el encaje legal para dar una solución positiva al problema que hay sobre los Humosos. Ellas no han cerrado la puerta, de momento. Con la sentencia en la mano, no podríamos llegar al precio de mercado. Deben encontrar la solución más beneficiosa para Marinaleda. Confiamos en que así sea.



El Ayuntamiento se mostró dispuesto a participar de la compra de tierra siempre que fuera por un precio razonable, que es lo que dice la ley ¿Se ha hablado de dinero o cómo es cómo está la cosa ahora mismo?

El precio que establecen para poder adquirir esas 1200 ha es prohibitivo. El precio de mercado es de 30 millones de euros. El Ayuntamiento de Marinaleda cuenta con un presupuesto de 3,9 millones de euros. Debemos recordar que cuando las tierras de El Humoso se pusieron en explotación en los años 90, allí no había nada, eran tierras de secano prácticamente estériles.

Hoy cuentan con más de 10 millones de euros en inversiones: tierras de riego, un molino de aceite, naves municipales para transformar los productos… Por tanto, el valor de esas tierras lo hemos generado nosotros. Son muchos los productos que a día de hoy se cultivan, –alcachofas, habas, aceite, pimientos– y se transforman para su posterior venta. Todos son cultivos sociales que generan un gran volumen de empleo.

De este tema, ¿Ha hablado con Juan Manuel Sánchez Gordillo? ¿Qué le dice?



Tengo un gran respeto hacia Juan Manuel Sánchez Gordillo. Ha demostrado con creces, durante su larga trayectoria política, su compromiso con la clase jornalera de Marinaleda y Andalucía. El Humoso es un tema que le preocupa, porque ha sido parte de su vida. Representa el triunfo de esos sueños colectivos que un día Marinaleda tuvo. Coincidimos plenamente en que las 1200 hectáreas de El Humoso deben ser del pueblo de Marinaleda para su puesta en cultivo durante muchos años.



El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha dicho recientemente que el de Marinaleda no le parece un modelo de progreso, ¿Qué piensa de esas declaraciones?

Personalmente, Moreno se equivoca al hacer esas declaraciones porque él representa al conjunto de andaluces y andaluzas. Ese comentario no es otra cosa sino desprestigiar a la gente de nuestro pueblo que como andaluces y andaluzas que nos sentimos.

Pero no esperamos otro relato por su parte, ya sabemos de parte de quien está, y no precisamente de la clase trabajadora de Andalucía. Dicho esto, creo que lo hace porque desconoce por completo lo que Marinaleda y las cooperativas del Humoso han generado desde que se empezaron a explotar las tierras, con más de un millón de jornales y 10 millones de euros invertidos en infraestructuras.

Si quiere lo mejor para esta tierra, Andalucía, debe apoyar este proyecto que tanto empleo genera.

Una de las ideas que transmiten desde la dirección de las cooperativas, más allá del modelo social de reparto de empleos, es que en términos capitalistas, también funciona. Se paga el canon y se reinvierten los beneficios en mejorar la cooperativa. ¿La comparte?



El éxito de nuestras cooperativas no lo medimos en el beneficio. Nosotros no cultivamos productos para ganar el máximo beneficio posible. El sentido de nuestro modelo económico es que se dé el mayor número de empleos a la gente de Marinaleda, a sus jornaleros y jornaleras.

Muchas veces sembramos productos que económicamente no son rentables, pero sabemos que son productos sociales porque dan mano de obra. El balance del año, sí es positivo, pero hay campañas, por ejemplo, la del pimiento la de la alcachofa, en las que repartimos el trabajo porque nuestro objetivo es dar el máximo número de empleos. Eso es lo que nos diferencia del modelo capitalista tradicional. De eso se trata. La plusvalía se reparte generosamente y de manera equitativa entre los jornaleros y jornaleras de Marinaleda.

El otro día, José Ignacio García, de Adelante, sacó la problemática en una pregunta al presidente. Este miércoles ha recibido la visita de Toni Valero, coordinador de IU. ¿La izquierda andaluza está en este tema? ¿Se han sentido respaldados?

Si algo debe unir a la izquierda es El Humoso porque simboliza la conquista por parte de los jornaleros y jornaleras de tierra de labor, es un modelo productivo de éxito, alternativo y sostenible, en el que los trabajadores son capaces de autogestionar una tierra y una industria cuyos frutos son repartidos generosamente.

Ese anhelo de muchos de nosotros se ha convertido en realidad. Por eso decimos que la utopía es posible alcanzarla. Desde el primer momento, las organizaciones sindicales y los partidos de izquierda se han puesto en contacto con nosotros para mostrar su apoyo sin concesiones. Todo aquel que se defina de izquierdas, debería apoyar sin fisuras un modelo que es prácticamente único en el mundo, en el que los jornaleros y jornaleras han logrado expropiar unas tierras a un duque y poner a funcionar con rotundo éxito tanto las tierras como la industria agroalimentaria que lleva asociada.

Hay además otros temas de actualidad que afectan a su localidad. La sanidad en la comarca ha colapsado prácticamente ¿Cómo está el tema del centro de salud? Había uno cerrado en el pueblo.

Vamos padeciendo varios años el cierre de uno de los dos consultorios que tenemos en nuestra localidad al principio. La zona básica de Estepa es, posiblemente, la zona de Andalucía donde peor trato estamos recibiendo en aspectos sanitarios. Están reduciendo plantillas prácticamente al 50 y al 70%. Donde antes había tres médicos, ahora está funcionando uno o donde había dos, ahora mismo no hay ninguno. O directamente pasan consultas por la tarde. En definitiva ,un auténtico caos.

Esto es ideológico. No se trata de otra cosa. Cuando el PP quiere priorizar lo privado, lo primero que hace es deteriorar lo público para que la gente apueste por lo privado. El PP ha venido a gobernar. Lo está haciendo para las élites de este territorio, de Andalucía. Está creando la tormenta perfecta pero, por desgracia, la enfermedad cuando llega no espera. Está muriendo mucha gente por no ser diagnosticada a tiempo.



Si alguien tiene una emergencia en Marinaleda cuando el centro de salud está cerrado, ¿A dónde tiene que ir para que lo vea un médico?

A Estepa, a 12 kilómetros o Osuna, unos 20 ó 25 kilómetros. El problema es que ya la gente decide ir a Osuna, donde está el Hospital comarcal y las urgencias se están colapsando allí. El problema, aparte de esto, es que los médicos de familia no tienen ningún tipo de contrato estable. Están permutando los médicos de familia a las pocas semanas o a los pocos meses. Tienen unos contratos en malas condiciones y con muchas horas, sin descanso y con continuos cambios de consultorio. El éxito de la medicina d familia pasa porque el médico de familia sea siempre el mismo, que conoce nuestros antecedentes clínicos y nuestras patologías. Defender lo público es defender la vida.