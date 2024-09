El Gobierno contraataca tras las críticas del PP por Catalunya: "Ustedes dan regalos fiscales al 0,2% de la población"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confrontado con Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular (PP), a cuenta del pacto de los socialistas con Esquerra Republicana en Catalunya. Gamarra ha acusado al Ejecutivo, en la sesión de control, de potenciar la desigualdad con el acuerdo fiscal. Montero ha contraatacado afeando a los populares que sus gobiernos autonómicos "dan regalos fiscales al 0,2% de la población": "¿Cómo pueden hablar ustedes de que el que más tiene, más contribuya?", ha preguntado.

Es una sesión de control al Gobierno marcada por la ausencia de Pedro Sánchez, que se encuentra en China en una gira con la que espera reforzar las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países.

Gamarra ha insistido en que el pacto tributario catalán, que contempla, como ha recordado, que Catalunya "gestione, capte, liquide e inspeccione todos los impuestos" supone un agravio entre territorios y que se trata de un movimiento que se "financiará con el transporte de los manchegos o la dependencia de los asturianos".

Algo que ha negado categóricamente la vicepresidenta, que, en línea con lo que ha defendido el PSOE desde el primer día, se trata de un acuerdo "solidario". Además, ha cargado contra el PP por "perdonar 6.000 euros de promedio a la gente más rica en comunidades en Madrid, Asturias y otras regiones en las que gobiernan".

Es, junto a la cuestión migratoria, el tema del momento y en su debate también ha intervenido Míriam Nogueras. La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados ha recordado a la ministra de Hacienda que en Catalunya no se conformarán "con las migajas" y se ha quejado de que el acuerdo que firmaron PSC y ERC "no es un concierto económico ni nada que se le parezca".

También ha hablado del techo de gasto recientemente aprobado por el Consejo de Ministros y ha criticado que de los 40.000 millones que Europa permite que España se gaste como déficit, "35.000 se los quedarán ustedes", en referencia a que no los repartirán a las comunidades autónomas. Montero ha negado la mayor, pero sin elevar el tono, consciente de que los posconvergentes serán la pieza clave para aprobar eventualmente los Presupuestos de 2025.

Votación para reconocer a Edmundo González

Una vez terminada la sesión de control, se producirán varias votaciones en la Cámara, aunque la más esperada de ellas es la proposición no de ley (PNL) que presentó el Partido Popular (PP) y que se debatió ayer en relación al reconocimiento del opositor venezolano Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela.

El debate, que se produjo durante la jornada de este martes, fue acalorado, aunque la iniciativa saldrá adelante, toda vez que los populares lograron amarrar una mayoría absoluta gracias al apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV). En cualquier caso, la iniciativa no es vinculante para el Gobierno.