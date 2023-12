El Gobierno, convencido de que la Audiencia Nacional permitirá seguir con las exhumaciones en Cuelgamuros

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado convencido este miércoles de que la Audiencia Nacional atenderá las alegaciones del Gobierno y permitirá continuar con las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros que ordenó paralizar a través de un auto conocido el pasado lunes.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, el ministro ha explicado que el Ejecutivo, a través de Patrimonio Nacional, ya ha presentado las alegaciones pertinentes en contra de esa decisión judicial y que, según su pronóstico, la medida cautelarísima de paralización será revocada próximamente.

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Madrid atendió la solicitud planteada por la Fundación Española de Abogados Cristianos que actúa en representación de la nieta de una de las apenas 200 mujeres enterradas en la Basílica del antes llamado Valle de los Caídos. Tras estudiar las alegaciones de Patrimonio, el juzgado tendrá que decidir si levanta, mantiene o modifica su decisión de parar las exhumaciones.

"Hemos presentado la alegación pertinente a la Audiencia Nacional ante una iniciativa particular de alguien que entiende que no se deben hacer esas exhumaciones porque tiene su antepasado allí, pero no es en el lugar donde esas exhumaciones se están produciendo", ha detallado, augurando que la medida cautelarísima se levantará y se podrá proseguir con las exhumaciones para "entregar a personas demócratas a sus familias".

Fue el pasado mes de junio cuando el Gobierno inició los trabajos para exhumar a las víctimas de la Guerra Civil en el Valle de Cuelgamuros. El 13 de marzo el Tribunal Supremo dio luz verde a las exhumaciones al rechazar el recurso presentado por la Fundación Francisco Franco, último escollo que frenaba las extracciones de los cadáveres.

4.500 cuerpos recuperados

Durante su respuesta a una interpelación formulada en el Congreso por el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro, el ministro de Memoria Democrática ha detallado que ya se han realizado 591 actuaciones de exhumaciones, "lo que ha permitido recuperar 4.500 cuerpos que han sido entregados a sus familiares para que les dieran la sepultura que se merecían".

Torres se ha comprometido a desarrollar la Ley de Memoria Democrática, ha avanzado que el Gobierno quiere tener listo en los primeros meses de 2024 el banco de ADN estatal y ha explicado que la auditoría sobre los bienes expoliados "también está culminándose" y se le "dará el impulso pertinente", al igual que "al catálogo de todos los símbolos franquistas y su retirada".

Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de actuar en el terreno educativo para que los jóvenes sepan qué ocurrió en España y "se aparten" de los símbolos fascistas que algunos lucen estas semanas en las calles "sin saber lo que representan".

Además, el ministro ha recordado que ya se han extinguido 33 títulos nobiliarios dados por el franquismo y ha indicado que las fundaciones que hacen apología del franquismo "no pueden tener derecho a subvención".