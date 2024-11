El Gobierno declarará zona catastrófica el territorio afectado por la DANA y rechaza por el momento la emergencia nacional

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado la tarde de este lunes que el Consejo de Ministros declarará este martes zona gravemente afectada ―lo que se conoce como zona catastrófica― los territorios afectados por la DANA. Bolaños también ha confirmado que el Ejecutivo se encuentra trabajando en un Real Decreto-Ley, que también será aprobado este martes, que asegurará ayudas para las personas damnificadas.

Por el momento, el Gobierno no ha entrado en detalles en cuanto al carácter exacto de esas ayudas, pero Bolaños ha agradecido que todos los grupos hayan estado de acuerdo, en las propias palabras del ministro, con las propuestas que él mismo les ha trasladado en una larga tarde de lunes repleta de reuniones en la Cámara Baja.

Bolaños y Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, se han reunido con todos los grupos parlamentarios (y algunas fuerzas políticas sin grupo, pero con presencia en el arco parlamentario) excepto con Vox, que no ha querido asistir, para tratar la crisis desencadenada por la DANA. Algunas de las conversaciones se han llevado a cabo de forma presencial, mientras que otras han sido telemáticas.

Sin embargo, Bolaños ha esquivado las preguntas relacionadas con una eventual declaración de emergencia nacional, algo que le han pedido en público líderes políticos a la derecha ―Alberto Núñez Feijóo (PP)― y a la izquierda del Partido Socialista ―Antonio Maíllo (Izquierda Unida) o Ione Belarra (Podemos)―, pero que, por el momento, no entra en los planes del Gobierno, cuando menos a juzgar por las declaraciones del ministro, que ha insistido una y otra vez en la importancia de "no entrar en debates políticos" y de que la colaboración entre las distintas formaciones y Administraciones sea fluida. "Les he pedido a los grupos que mantengamos la interlocución; queremos que haya un consenso amplísimo".

