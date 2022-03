El Gobierno espera la presencia de Pere Aragonès en la Conferencia de Presidentes tras incluir Ucrania en el orden del día

En el Gobierno que lidera Pedro Sánchez están "convencidos" de que el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, asistirá este fin de semana a la Conferencia de Presidentes. Así lo aseguran fuentes del Ejecutivo consultadas por Público ante el evento que se celebrará en La Palma tras su aplazamiento del 25 de febrero provocado por la guerra en Ucrania. Precisamente la situación creada tras la invasión rusa es la que podría provocar la presencia del mandatario catalán en la cumbre multilateral. El orden del día incluirá un nuevo punto relativo a esta cuestión.

Las fuentes del Gobierno consultadas por este medio aseguraban que esperan a Aragonès y destacaban que en conversaciones tras la anulación de la anterior cumbre, se había mostrado muy volcado para cooperar en lo relativo a Ucrania. Desde Moncloa, en la tarde del miércoles señalaban que iban a empezar a comunicar a las Comunidades Autónomas el nuevo punto.

En rueda de prensa, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, contestó sobre la presencia del mandatario catalán. "El Gobierno desearía que Catalunya, una región solidaria, esté presente y que Aragonès reconsidere esta decisión", señaló. Para Rodríguez, "se necesita cogobernanza para canalizar toda esa ola de solidaridad que ya se está emitiendo desde el minuto uno" en favor de la población ucraniana.

Moncloa pretende en La Palma hacer un balance de los recursos disponibles en materia humanitaria y de cara a la acogida de personas refugiadas. "La respuesta que tenemos que dar a esta crisis humanitaria no tiene comparación", dijo Rodríguez. "Es muy importante la participación de todos los agentes políticos", destacan en el Gobierno.

El Govern ha presionado al Ejecutivo de Sánchez para que convoque ya la Mesa de Diálogo

Aragonès y el Govern llevan tiempo también reclamando la convocatoria de la Mesa de Diálogo. En Moncloa destacaban que "paso a paso", evitando responder sobre la fecha prevista para ello pese a las presiones de sus socios. El Ejecutivo ha puesto en valor el "diálogo" como seña de identidad de su labor y resaltaron los avances de la última cumbre bilateral. En Catalunya los consideraron "tímidos". La Mesa no se convoca desde el pasado mes de septiembre, donde se vieron Sánchez y Aragonès.

El president catalán había anunciado su negativa a asistir a los últimos encuentros, tanto el que se iba a hacer en La Palma. Consideraba que "no es una herramienta útil" para los intereses de los catalanes y auguraba que no habría ningún acuerdo de relevancia. Desde el Gobierno restaban entonces importancia a la ausencia de Aragonès y recordaban que ya faltó al último encuentro presencial de la Conferencia de Presidentes, celebrado el pasado verano en Salamanca.

En el orden del día previsto, al igual que se incluía en la anterior convocatoria, la cuestión sanitaria será uno de los puntos relevantes. Se tratarán los plazos para eliminar las mascarillas en interiores, entre otras cuestiones. Destaca también la gestión de los fondos europeos. El Gobierno de Sánchez defenderá su papel ante algunos presidentes autonómicos del PP tras meses de críticas de su partido. Otros puntos incluidos en el orden del día del encuentro son la modificación del reglamento de la propia Conferencia y la cooperación en materia de emergencias en Protección Civil.

Quien sí estará presente salvo sorpresa será una de las protagonistas políticas de los últimos días. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha erigido, en su pugna con Pablo Casado, como una de las principales opositoras a las políticas de Sánchez. En este sentido, según adelantó su portavoz del Gobierno antes de la primera convocatoria, la mandataria madrileña pedirá un nuevo sistema de financiación autonómica y se opondrá a la armonización fiscal.

El Govern espera que se aborde "en profundidad"

Por su parte, fuentes de la presidencia de la Generalitat aseguran a Público que en estos momentos no hay ninguna novedad respecto a la posición del president Aragonès respecto a la Conferencia de Presidentes. Por tanto, el jefe del Ejecutivo catalán "por el momento no tiene previsto en su agenda la participación porque "no hay ningún cambio sustancial" respecto a que sea un encuentro de trabajo con posibilidad de acuerdos y no una mera fotografía de interés para quién lo convoca, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

Una posición y unos condicionantes que ha confirmado también la portavoz del Govern Patrícia Plaja al final de la reunión del Consell Executiu de este martes. Plaja ha explicado que Aragonès se planteará asistir a la Conferencia de Presidentes autonómicos en caso de que se modifique el orden del día y se aborde en "profundidad" la situación de la invasión rusa de Ucrania. En especial por lo que respecta a la gestión de las personas refugiadas y cómo afrontar el impacto de la crisis en el coste energético.

Pero sobre el hecho de que la Moncloa haya incorporado a la reunión de La Palma el tema de la gestión de la crisis provocada por la guerra en Ucrania, tal como ha exigido el Govern, las fuentes de la presidencia de la Generalitat remarcan que "no es solo una cuestión de orden del día, sino de que se incorpore una dinámica de trabajo realista a este respecto. Y no solo en el tema de Ucrania sino del conjunto de los temas". Aragonès evaluará si existe esta opción cuando tenga la información renovada sobre la Conferencia de Presidentes por parte de la Moncloa, que ahora mismo las fuentes consultadas aseguran no haber recibido aún.