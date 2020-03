El Gobierno reconoce que está "estudiando" la moratoria de alquileres para las personas más afectadas por la emergencia del coronavirus, pero no llegará al Consejo de Ministros de este martes.

El ministro de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, José Luís Ábalos, ha afirmado este lunes que el Ejecutivo está "estudiando las alternativas". Horas antes, Público avanzó que Unidas Podemos presionaba a sus socios del Gobierno de coalición para impulsar la moratoria de alquileres, así como una renta básica temporal para las personas sin ingresos, o que hayan sufrido una importante reducción de los mismos a raíz de la expansión del Covid-19 o de la paralización económica y productiva que ha supuesto.

Unidas Podemos lleva días defendiendo esta iniciativa. La ministra de Economía ha enfriado las expectativas

En una comparecencia de prensa telemática desde La Moncloa, acompañado por el titular de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, Ábalos ha asegurado que, desde su Ministerio ya han hecho "una propuesta", y prevé que pueda ser aprobada en el "siguiente" Consejo de Ministros, aún sin fecha.

Esta es una de las cuestiones que más discrepancias han generado en el seno del Ejecutivo, si bien Ábalos era uno de los ministros socialistas más proclives a apoyar esta medida, según Unidas Podemos. Además, esta propuesta ya fue abordada por la formación de Pablo Iglesias hace días, si bien las posiciones siguen estando muy alejadas.

Precisamente este lunes, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguró que el Ejecutivo estudiará nuevas medidas para proteger a los más vulnerables.

La diferencia de enfoque se sitúa precisamente en que Calviño incluyó en este grupo de colectivos más vulnerables, para los que habilitar "medidas adicionales de protección" a los "arrendatarios", en el mismo pack que las trabajadoras del hogar o las personas en desempleo. Hasta la fecha, Calviño ha enfriado las expectativas en relación a la moratoria de alquileres, similar a la moratoria en el pago de hipotecas, aprobada el pasado martes.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos confrontó desde el inicio de esta crisis las posiciones de la formación de Pablo Iglesias -y de ministros socialistas como Ábalos o el titular de Seguridad Social, José Luís Escrivá-, que reclamaron un importante aumento del gasto público. El pasado martes, el Ejecutivo aprobó un pack de medidas que supone movilizar 200.000 millones de euros para activar ese "escudo económico y social", si bien ya ha dejado claro que habrá nuevas medidas.

Y, en lo que respecta a la renta mínima, hasta el que ex ministro de Economía de Mariano Rajoy defensor a ultranza de sus recortes, Luis de Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) ha defendido la necesidad de una "renta "mínima de emergencia" durante esta crisis. No obstante, en el Ejecutivo de coalición todavía no se ha consensuado una posición común.

Por otro lado, de llevar a un consenso y para que cualquiera de estas medidas vea la luz el Ejecutivo necesitará de más tiempo. A última hora de la tarde del lunes ni siquiera se habían cerrado todos los asuntos que finalmente irán al Consejo de Ministros del martes, apenas unas horas después.