El Gobierno insiste en que el PP apoye su plan de recuperación y rechaza las "imposiciones" de Feijóo

La larga reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el nuevo líder del Partido Popular (PP), Alberto Nuñez Feijóo, ha terminado sin prácticamente ningún avance. El único, en todo caso, se basa en "retomar las conversaciones" sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin más detalles. No hay avances sobre el apoyo del principal partido de la oposición al plan nacional de respuesta a los impactos de la guerra en Ucrania. Desde Moncloa insisten en que los populares deben reconsiderar su posición y señalan que la bajada de impuestos que propone Feijóo no ha sido concretada. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, considera que esa "imposición" no debe ser la condición del PP para rechazar las medidas.

Rodríguez ha sido la encargada de comparecer en rueda de prensa tras las palabras del dirigente gallego. Según su valoración, la reunión ha sido "positiva, cordial y provechosa". Feijóo no ha negado la cordialidad, pero la calificado precisamente de poco fructífera. "Se ha avanzado el ánimo para mantener el diálogo permanente y en el compromiso de tener una relación constante y permanente con el PP", ha afirmado la portavoz.

"El PP no debió abandonar nunca esa senda de consensos básicos", ha añadido Rodríguez. En este punto, la integrante del Ejecutivo ha mencionado el documento de 11 puntos presentado por Moncloa al PP. "La predisposición del Gobierno era inmediata pero entendemos que se necesita un tiempo de asimilación", ha afirmado Rodríguez. El Gobierno ha puesto fecha a algunas cuestiones como la renovación del CGPJ y el TC, que deberían efectuarse antes del 12 de junio. También del inicio de la tramitación para derogar el voto rogado, que debería llegar antes del 20 de abril.

Sobre el plan de recuperación económico, Rodríguez ha destacado que "una propuesta no concretada no debería condicionarlo", en referencia a la bajada del IRPF que propone el PP. Y ha insistido en la mano tendida: "Esperemos que cuando llegue el trámite parlamentario puedan reconsiderar su posición sobre este plan de país".

Preocupación por la violencia de género

La portavoz del Gobierno de Sánchez se ha detenido especialmente en comentar la lucha contra la violencia de género. El pacto de Estado fue renovado hace escasos meses por todas las fuerzas políticas salvo Vox. La nueva alianza, ya firme, entre la extrema derecha y el PP parece preocupar especialmente en este punto a Moncloa, a tenor de las palabras de Rodríguez. "Se está poniendo en cuestión con conceptos de la ultraderecha como la violencia intrafamiliar. Esas tesis lo cuestionan, esperamos que Feijoo sea contundente y rechace pasos atrás en este sentido", ha afirmado.

Para la portavoz, resulta "elocuente" que Feijóo, en su larga rueda de prensa, no haya mencionado ni siquiera este punto del documento de Moncloa. "Nos gustaría que no se asumieran tesis que cuestionan este pacto", ha insistido. "¿De qué lado está el señor Feijóo? ¿Del lado de Vox o de la inmensa mayoría de los españoles que sigue combatiendo esta lacra?", se ha preguntado en este sentido Rodríguez.