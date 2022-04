Feijóo, tras la reunión con Sánchez: "No tengo ninguna buena noticia"

El primer encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, termina sin acuerdo. "La reunión ha sido muy cordial y mucho menos fructífera de lo que me hubiese gustado", asegura Feijóo. "No puedo darles ninguna buena noticia dada la situación económica que vive España. Esta es la primera conclusión."

Feijóo asegura que Sánchez se niega a hacer rebajas fiscales y, por tanto, el PP no apoyará el real decreto ley con las medidas para paliar los efectos de la guerra. "El presidente me ha traslado que pretende convalidarlo sin más. La sensación que he tenido es que no está dispuesto a cambiar ni mejorarlo, simplemente pretende convalidarlo sin más. Apoyar este plan sin modificaciones, sin mejoras y sin aceptar propuestas no es posible."

Pedro Sánchez le ha presentado a Feijóo una propuesta para un gran pacto de Estado con 11 puntos a negociar. La proposición de Sánchez se articula en cuatro bloques diferenciados: uno que supone el "cumplimiento y actualización de la Constitución y regeneración democrática", donde se incluyen la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional; un segundo bloque con las medidas económicas; la lucha contra la violencia de género; y un último apartado con dos puntos sobre política exterior, por un lado, y la Ley de Seguridad Nacional y Real Decreto Ley de Ciberseguridad por otro.

El presidente del Gobierno y el líder de la oposición estuvieron reunidos durante más de tres horas en el Palacio de la Moncloa. El último encuentro entre Sánchez y Feijóo tuvo lugar durante la Conferencia de presidentes de La Palma el pasado 13 de marzo. Núñez Feijóo ya era entonces el líder de facto del PP y despachó en privado con Sánchez para negociar la declaración de La Palma que firmaron todos los dirigentes autonómicos.

(En ampliación)