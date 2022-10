El Gobierno invalida a Feijóo como líder del PP tras la ruptura del CGPJ: "Para insultar y bloquear teníamos a Casado"

La ruptura por parte del PP de las negociaciones con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial ha provocado que el Ejecutivo considere que Alberto Núñez Feijóo ya no es el líder de los conservadores, sino que "obedece" a los más "ultras" de su formación y sigue la estela de Pablo Casado.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se ha referido a esta cuestión este lunes durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, que ha adelantado un día su celebración por la festividad del Día de Todos los Santos. Rodríguez ha elevado de manera notable el tono contra el presidente del PP y ha expresado el malestar de todo el Ejecutivo por la nueva ruptura de las negociaciones por parte de los conservadores y por el bloqueo que sigue provocando, tras cuatro años, en el Poder Judicial.

"Hace siete meses en el PP nos dijeron que venía alguien nuevo a liderar, pero el señor Feijóo ha venido a obedecer a los más ultras de su partido y de este país, no lidera nada. Quien se niega a cumplir la Constitución Española no tiene ninguna legitimidad para pedir su cumplimiento", ha asegurado la portavoz del Gobierno.

Rodríguez ha afirmado que los conservadores "están echados al monte", y se ha referido al PP como "un partido que fue de gobierno, pero que ahora queda inhabilitado". "Para insultar, bloquear e incumplir la Constitución Española ya teníamos a Casado", ha insistido.

El malestar con Feijóo y las críticas a su decisión de romper las negociaciones con el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial prácticamente cerrado han sido constantes durante la rueda de prensa: "Este señor, ya no me atrevo a llamarle líder del PP, nos ha demostrado que hasta para cumplir la Constitución tiene que pedir permiso. Feijóo ha demostrado que con él no se puede jugar ni una partida de parchís, porque no respeta las reglas del juego. Una parte de su electorado confiaba en que venía para hacer algo distinto", ha espetado.

Sobre lo que hará el Ejecutivo para tratar de renovar el Poder Judicial tras el enésimo portazo del PP, la portavoz solo ha dicho que el Ejecutivo "cumplirá con la Constitución", pero ha rehusado en todo momento hablar de fórmulas o de modificaciones legislativas para tratar de acometer la renovación del órgano de gobierno de los jueces sin la concurrencia de los de Feijóo.

Desde Podemos, tras conocer la ruptura de las negociaciones, se pidió a los de Pedro Sánchez que impulsaran la iniciativa legislativa presentada en el Congreso por PSOE y Unidas Podemos, que recoge la rebaja de la mayoría necesaria para elegir a los vocales del Consejo, de tres quintos a mayoría absoluta.

Sin embargo, los socialistas son reticentes a tocar las mayorías que atañen a la elección de los miembros del Poder Judicial por parte del Legislativo, toda vez que desde la Unión Europea se expresaron las dudas acerca de que esta reforma rebajara las garantías democráticas del sistema.

"Tras la ruptura de las negociaciones por parte del PP para dar respuesta a la situación antidemocrática (de bloque del CGPJ), claramente el Gobierno se mantiene en su posición, que es que el cumplimiento de la Constitución no admite chantajes. Queremos transmitir tranquilidad, vamos a cumplir la Constitución", se ha limitado a decir Rodríguez.

También se ha referido la portavoz del Gobierno al argumento que utilizó Feijóo para paralizar las conversaciones con Sánchez la pasada semana: la reforma del delito de sedición. Rodríguez ha garantizado que esta modificación del Código Penal se mantiene en la hoja de ruta del Ejecutivo, ya que es un compromiso que adquirió Sánchez en el discurso de investidura: "Aquí no ha cambiado nada, no hay novedad; es la enésima excusa para mantenerse en la rebeldía constitucional en la que se instaló Casado y que mantiene Feijóo. Homologar el Código Penal español al resto de ordenamientos de nuestro entorno es un compromiso de investidura del presidente, no hay más novedad", ha zanjado.