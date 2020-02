El Gobierno quiere "resignificar" el Valle de los Caídos y convertirlo en "lugar de memoria"

La exhumación de Franco del Valle de los Caídos fue el primer paso. Ahora, el Gobierno quiere continuar con la "resignificación" del Valle de los Caídos y convertirlo en un "lugar de memoria". Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en su comparecencia de este martes ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.

La vicepresidenta, no obstante, no ha dado más detalles sobre cómo se va a producir esta "resignificación". No habló sobre las exhumaciones de los miles de cuerpos que siguen allí enterrados ni tampoco dio ninguna pista sobre cómo se afrontará el reto de resignificar un monumento tan vinculado a la dictadura franquista.

Eldiario.es anunciaba este martes que la voluntad del Gobierno era expulsar a los monjes benedictinos, que se opusieron frontalmente a la exhumación del dictador, para que fuera "otra orden religiosa" acordada con el Arzobispado de Madrid la que se hiciera cargo del culto en la basílica y la abadía. No obstante, fuentes cercanas a la vicepresidencia del Gobierno señalaron a este medio que no podían confirmar este extremo.

Asimismo, la vicepresidenta tampoco explicó amplió el anuncio que hizo Adriana Lastra el lunes: la voluntad del Ejecutivo de castigar la apología de la dictadura.

Sí que confirmó Carmen Calvo este Gobierno impulsará una reforma de la Ley de Memoria Histórica para que incluya, entre otros aspectos, la nulidad de las sentencias franquistras de los órganos de represión de la dictadura. Una petición que ha reivindicado ERC en numerosas ocasiones y que afectaría al expresidente de la Generalitat Lluís Companys, que fue condenado y fusilado por la dictadura.

De hecho, fue la negativa del PSOE de Zapatero a introducir esta medida en la Ley de Memoria Histórica de 2007 la que provocó que, finalmente, ERC votara en contra.

La vicepresidenta también ha señalado que el Gobierno acometerá las exhumaciones para acabar con las fosas de la Guerra Civil; que creará un censo nacional de víctimas que incluya a todos los desaparecidos; y, también, la retirada de las condecoraciones y recompensas recibidas por policías de la dictadura (y de la democracia) como Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.

Precisó, además, que el Gobierno espera poder comenzar a exhumar fosas comunes cuanto antes. "La democracia española no puede tener desaparecidos (...) Somos la única democracia que sigue teniendo personas desaparecidas en nuestro país. Queremos saber cuántos son y necesitamos poner recursos y políticas en marcha, que supongan un impulso para la apertura y exhumación de fosas comunes y permita reconocer e identificar a las víctimas", ha señalado Carmen Calvo, que también ha señalado que el Ejecutivo tiene voluntad de devolver los cuerpos de las personas desaparecidas a sus familias.