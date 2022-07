El Gobierno regularizará a los migrantes que se formen en sectores donde falte mano de obra

El Gobierno ha aprobado una reforma con la que quiere regularizar a miles de personas migrantes con el objetivo de integrarlos en el mercado laboral. Esta nueva medida contempla la figura del "arraigo por formación", con la que una persona extranjera con dos años de residencia en España podrá obtener los papeles si se ha formado en algún sector económico necesitado de mano de obra.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado que esta medida es muy ambiciosa, ya que modernizará "todo el sistema migratorio, a fin de propiciar una migración legal, ordenada y segura". El Ejecutivo considera necesaria esta política para combatir la economía sumergida, además de afrontar el constante envejecimiento de la población española.

Esta reforma de la Ley de Extranjería también busca agilizar los procedimientos burocráticos a la hora de contratar personas. Así, la contratación se ampliará a más sectores con diferente grado de cualificación. Los estudiantes extranjeros, de este modo, podrán beneficiarse de la medida, ya que podrán simultanear su formación con un trabajo, hasta un máximo de 30 horas.

Facilitar la residencia en España

El "arraigo por formación" es la principal propuesta del Ministerio encabezado por Escrivá. Así, las personas migrantes que hayan permanecido en España de manera irregular podrían obtener la ciudadanía si realizan una formación reglada en algún sector con demanda de empleo. Para ello, se deberá acreditar una estancia en el país de, al menos, dos años y un período de seis meses trabajados.

El texto también moderniza la figura del arraigo social para autorizar la residencia. Las personas extranjeras, en este caso, deberán presentar un contrato regular de trabajo de mínimo un año. Además, se deberá acreditar un período de permanencia en España de tres años y tener vínculos familiares –o, en su defecto, aportar un informe que demuestre la inserción en la sociedad–.

Agilizar la contratación de personal extranjero en origen

Otro de los procedimientos que el Gobierno quiere facilitar es el de contratar personal extranjero en origen. Inclusión reformará los programas de migración circular, un mecanismo con el que se ficha a grupos de personas de manera temporal para que regresen a su país una vez acabada la actividad. Este es el caso de las temporeras, trabajadoras, la mayoría procedentes de Marruecos, que vienen a Huelva para trabajar durante la campaña de recolección.

La nueva medida también busca promover la contratación de extranjeros en sus países. Así, se ampliará al Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, que no se toca desde 2012, y el cual establece las profesiones que requieren mano de obra. Este modelo, explica el ministro, genera cuellos de botella ya que las empresas, pese a necesitar mano de obra, "no pueden acceder a ella porque los puestos de trabajo que ofertan no se encuentran reflejados".