Un grupo franquista con registro legal en Interior celebra las muertes de militantes de izquierdas

El Movimiento Católico Español, un grupo franquista con registro legal como partido político en el Ministerio del Interior, lleva a cabo el recuento más macabro de la ultraderecha. Cada pocas semanas, sus responsables publican listados con los nombres de sindicalistas, políticos o artistas de izquierdas fallecidos bajo el título de "cosecha rojiprogre".

La organización liderada por José Luis Corral, un veterano militante de extrema derecha, fue una de las primeras investigadas por posible vulneración de la Ley de Memoria Democrática a raíz de un mitin de apología de la dictadura celebrado en noviembre de 2022, pocas semanas después de que entrase en vigor la nueva normativa que castiga la exaltación franquista con sanciones económicas.

Corral ha tenido suerte. Ni aquel mitin ni ninguno de los posteriores a cargo del Movimiento Católico Español –todos ellos decorados con banderas franquistas y discursos de apología del régimen– han sido objeto de sanción.

Mientras sus actos callejeros esquivan la ley de memoria, el grupo franquista ha decidido elevar el desafío con los listados de militantes de izquierdas fallecidos que se publican en su canal público en Telegram.

Según ha podido verificar este periódico, desde 2022 sus responsables han elaborado 57 listas con los nombres de cientos de personas vinculadas al sindicalismo, la política, el feminismo o la memoria histórica que han muerto en ese periodo.

El último mensaje de este tipo fue publicado el pasado 2 de octubre bajo el título "cosecha rojiprogre de la segunda quincena de septiembre, a dar cuentas de sus fechorías". A continuación aparecen –entre otros– los nombres de Ángel Martín de la Cuadra, teniente de alcalde socialista en Olías del Rey (Toledo), Roberto López de Etxezarreta, ex alcalde del PNV en Pasaia, o José María Poveda, ex concejal socialista en Toledo.



Los listados dejan al descubierto las obsesiones de los franquistas: los fallecidos de los que se burlan en esos mensajes son independentistas vascos o catalanes, republicanos, anarquistas o militantes de formaciones políticas como PSOE o IU, además de actrices, músicos o periodistas.

En otros listados aparecen feministas como Tini Navas, una reconocida militante de CCOO en Asturias, o Joana María Escartín Bisbal, "profesora de Historia de la Economía en la UIB, feminista, socialista y republicana".

En otros mensajes figuran Begoña Zalduegi, "esposa del ex consejero de Interior y ex presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, abertzale y separatista como él"; Miren Basaldua Garay, "militante bilduetarra, ecologista y perejil de mil guisos progres", Violeta Fernández, "más conocida como Kolontai, una histórica activista antidesahucios y luchadora por la vivienda", a quien señalan como "socialista, libertaria, roja", o Joaquín Díaz-Munio, "Tximo", "proetarra y ex concejal comunista en Castro Urdiales".

"No votarán"

Pocas semanas antes de las últimas elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023, publicaron otro mensaje con los nombres de 12 personas. "Cosecha rojiprogre de la segunda semana de junio, que van a rendir cuentas al Supremo Juez. No votarán el 23 de Julio", decía el título del listado.

Entre los señalados entonces aparecen Mauricio Vicent, "periodista de la Ser y de El País, cronista en Cuba y defensor del castrismo", Josefina Silva Rego, "de la ejecutiva provincial socialista" en Pontevedra o Jabier Salutregi, "ex director del diario proetarra Egin".

Pocos días después incluyeron en sus listados a Begoña Serrano, "del aparato político socialista en Asturias, ex Directora de Emigración y Memoria Democrática del Gobierno Autonómico de Asturias" y a Jaime Bueno Pardo, "abogado izquierdista, proinmigracionista y de la memoria democrática en Palma de Mallorca", entre otros.

El líder del Movimiento Católico Español, José Luis Corral, en una imagen de archivo. — Alejandro Martínez Vélez / EUROPA PRESS

"Cosecha rojiprogre entre el 27-6 y el 1-7 que no podrán votar porque tendrán que ir a rendir cuentas de sus tropelías", era el título del siguiente listado, publicado el 1 de julio de 2023 y en el que incluían a Rosa Toran, "ex presidente de Amical de Mathausen, militante de ICV y coordinara de En Comú Podem".

La ultraderecha también ha incluido en sus listados de "rojiprogres" a Concha Velasco, señalada como "actriz socialista", o el periodista Ramón Lobo, "izquierdista y antifranquista".

Víctimas de la dictadura

En los listados figuran víctimas del franquismo, como Juan Azkarate, un militante nacionalista vasco que formó parte del Euzko Itsas Gudarostea y que fue recluido por la dictadura en la cárcel de Larrinaga.

Azkarate murió el 8 de junio de 2023 y los ultraderechistas liderados por Corral lo incluyeron en una nómina de fallecidos publicada el 1 de agosto de ese año en el canal de Telegram con el lema "muchos debieron votar por correo".

En otra nómina publicada el 24 de septiembre de 2023 bajo el título "cosecha veraniega de rojiprogres que no han podido llegar al otoño de 2023" aparece Presen Zubillaga, una militante feminista y memorialista de Navarra que había apoyado la presentación de la querella contra la impunidad franquista ante los tribunales argentinos.

La ultraderecha también celebró la muerte de "rojiprogres y separatistas" como Aquilino Mata, dirigente de la asociación memorialista de Aviadores de la República en Barcelona, o el ex lehendakari José Antonio Ardanza (PNV).

Champán y aplausos

Estos listados recibieron distintas muestras de apoyo de los seguidores del Movimiento Católico Español, que han respondido a varios de esos mensajes en Telegram con íconos de botellas de champán, pulgares hacia arriba, corazones y aplausos.

Una de las nóminas de fallecidos que recibió muestras de alegría por parte de los ultraderechistas fue publicada el 23 de enero de este año e incluía mensajes ofensivos, como el relativo al fallecimiento de

Jeroni Moncho Pascual, fundador del restaurante Casa Pinet en la localidad alicantina de Alcalalí.

Pascual es señalado por los ultras como "propietario de un bar cerrado hace un mes en el que hacía gala de republicanismo y de internacionalismo de izquierdas, donde se reunía lo peorcito de cada casa roja, en Alcalalí, la Marina Alta, Alicante". Los simpatizantes del grupo franquista lo celebraron con pulgares hacia arriba y aplausos.