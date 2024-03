Grupos franquistas desafían de nuevo la ley de memoria con actos en pleno centro de Madrid por el "Día de la Victoria"

Las banderas de la dictadura franquista ondearán el próximo 31 de marzo por el centro de Madrid y llegarán hasta la calle Ferraz. En un nuevo desafío a la Ley de Memoria Democrática, el Movimiento Católico Español ha organizado una jornada de exaltación de la dictadura. En esta ocasión, celebrarán el "Día de la Victoria".

"Aprovechando lo que está sucediendo en Ferraz, esa efervescencia patriótica que hay, y como vamos a ir igualmente, qué mejor que hacerlo en manifestación, legalmente", afirma a Público el líder del MCE, José Luis Corral.

Sí, legalmente. Este veterano militante franquista comunica por escrito a Delegación de Gobierno cada una de sus acciones de exaltación del régimen sin que encuentra el más mínimo inconveniente.

Ni siquiera la Ley de Memoria Democrática, que persigue la apología de la dictadura y el menosprecio a la memoria de las víctimas, ha actuado de freno ante el nutrido calendario de actos que el MCE organiza a lo largo del año.

En noviembre de 2022, el Gobierno anunció que había abierto un expediente al MCE por un mitin que celebraron en Plaza de Oriente, el primero tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática. Sin embargo, hasta ahora no ha habido ninguna resolución al respecto.

Hay un dato significativo sobre este asunto. Falange Española de las JONS, que fue expedientada por un mitin realizado un día antes que el MCE, recibió una multa de 10.0001 euros hace seis meses. En el sótano donde se reúne el MCE, en cambio, no han recibido noticia alguna.

"No he recibido nada. Entiendo que no he hecho nada ilegal porque me propongo nada hacer ilegal. La ilegalidad consiste en ofender, menospreciar o insultar a las víctimas, cosa que como no he hecho en mi vida, no veo dónde puede estar el delito. No veo la razón de una sanción", dice Corral.

Según consta en un video de ese mitin difundido pocos días después y al que también tuvo acceso la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el líder del MCE realizó entonces una encendida defensa de la dictadura.

Simpatizantes del Movimiento Católico durante una concentración en el cementerio de Mingorrubio en octubre de 2022. — MOVIMIENTO CATÓLICO ESPAÑOL

"Ellos empezaron a matar mucho antes. No se puede decir que hubo crímenes porque empezó la guerra. Hubo guerra porque empezaron los crímenes, los incendios y la persecución religiosa" , afirmó Corral, quien poco después disparó: "Esos que ahora son víctimas se retiraron matando".

Manifestación y rosario

El próximo 31 de marzo tendrá una nueva oportunidad de reivindicar a Franco. La "Jornada patriótica en vísperas del Día de la Victoria" –que se conmemora el 1 de abril– empezará a la mañana con una misa en Cuelgamuros y un homenaje al dictador frente al panteón que acoge sus restos en el cementerio de Mingorrubio.

Por la tarde, los ultraderechistas realizarán un acto de exaltación franquistas en el Arco de la Victoria y desde allí saldrán en manifestación por las calles Princesa y Marqués de Urquijo hasta la esquina con Ferraz, "en protesta por la Ley de Memoria Democrática". Allí, como hacen todos los días, se sumarán al rezo del rosario por la "salvación de España".