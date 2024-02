El jefe de la Fundación Francisco Franco en A Coruña ataca a un periodista de 'Público': "No es ni español"

Carlos Fernández Barallobre, delegado de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) en A Coruña, ha cargado contra Público y su periodista Danilo Albin por una información dada a conocer el pasado martes por este periódico.

"Si hay alguien aquí que le pueda mandar este mensaje…". Con estas palabras comenzaba el pasado martes Fernández Barallobre un mensaje dirigido a este medio y a su periodista desde el salón de actos del Sporting Club Casino de A Coruña, donde tuvo lugar un nuevo acto promovido por la delegación de la FNFF en esa ciudad.

Según dio a conocer Público, este club privado coruñés ha cedido sus instalaciones a los franquistas en reiteradas ocasiones. Allí han celebrado varias conferencias e incluso una comida con el presidente de la FNFF, el militar retirado Juan Chicharro Ortega.

"A algún intransigente en esta nación le parece mal que el Sporting Club le ceda a una asociación legalmente constituida, como la Asociación Nacional de Víctimas del Frente Popular, legalizada precisamente por el gobierno socialista de Pedro Sánchez en diciembre de 2021, y una fundación completamente legal desde 1976, la Fundación Nacional Francisco Franco", afirmó Fernández Barallobre durante el acto del martes.

Según consta en un video difundido por los organizadores, este veterano dirigente franquista cargó contra el periodista que escribió esa información, Danilo Albin, de origen uruguayo y radicado en Euskadi desde hace más de dos décadas.

Carlos Fernández Barallobre, delegado de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) en A Coruña, durante su intervención en el Sporting Club Casino de A Coruña. 27/02/2024.

"Yo no tengo nada contra los argentinos, pero este individuo no es ni español. Un tipo deleznable", afirmó en alusión a Albin. "Afortunadamente tengo grandísimos amigos en todos los sectores de La Coruña que nunca me han etiquetado, para que venga un individuo desde un libelo de internet, valga la mala expresión, a parir (sic). A mí ese tema me resbala", afirmó.