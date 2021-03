El presidente de la Fundación Francisco Franco muestra su "admiración creciente" por Ayuso

La actuación política de Isabel Díaz Ayuso al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha despertado la profunda admiración y aprecio del máximo responsable de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). El general retirado Juan Chicharro Ortega, quien ya ha manifestado también su simpatía por Vox, ha aprovechado el terremoto político de estos últimos días para aplaudir a la dirigente del PP.

"Habrá elecciones autonómicas en Madrid. El esperpento al que hemos asistido en estas últimas semanas, tras la chapucera moción de censura que presentaron el PSOE y Ciudadanos en Murcia, ha tenido como consecuencia la convocatoria de elecciones en la capital de España", afirma Chicharro en un artículo publicado este lunes en el boletín digital de la FNFF, una entidad que reivindica y defiende a la dictadura.

Sus palabras son elocuentes. "Isabel Díaz Ayuso así como en menor medida, también, el actual Alcalde de Madrid, Rodríguez-Almeida, se han ganado el afecto popular en el transcurso del último año. Ayuso ha sido sin duda la muralla de defensa de la libertad contra los intentos totalitarios del Gobierno social/comunista que domina España", sostiene.

En tal sentido, asegura que "sus políticas de defensa de la economía madrileña, en especial la de todos los servicios, la hostelería y la restauración, así como su negativa a la subida de impuestos, son factores que a la hora de depositar el voto en la urna van a tener un peso importante en la decisión de los votantes madrileños".

Chicharro pronostica que Ayuso "se va a llevar los votos de una gran parte de lo que los ingleses llaman la 'working class', la clase trabajadora" y, siguiendo esa línea argumental, deduce que eso es "probablemente" lo que "más enfurece a la izquierda sectaria gobernante".

"La he visto representada merecidamente en viñetas como Agustina de Aragón"

El presidente de la Fundación Franco dedica otro párrafo a alabar a la presidenta de Madrid. "Como se habrá podido deducir de mis palabras siento admiración creciente hacia esta valiente mujer, que lo es, y a la que he visto representada merecidamente en viñetas como Agustina de Aragón". "Dicho esto, manifiesto que en una democracia que no estuviera embebida en un sistema absolutamente partidocrático, en el que lo que se vota es a los partidos y no a las personas, todos mis apoyos irían para ella sin ninguna duda. Mas por desgracia esto no es así en España donde lo que impera es una dictadura de los partidos y sus intereses", afirma a continuación.

En este mismo texto, Chicharro habla también de sus inquietudes políticas. "Me muevo desde hace tiempo en un entorno que, si bien otrora estaba instalado en torno al Partido Popular, e incluso Ciudadanos, en los últimos tiempos había derivado hacia posturas más afines a lo que representa hoy Vox. No es nada extraño. Al fin y al cabo, yo contemplo Vox como la defensa de los valores que antaño defendía el PP y que luego abandonó instalándose en no se sabe dónde".

"Torrente de simpatías"

El presidente de la FNFF combina sus críticas al PP con sus halagos a Ayuso, quien encarna precisamente la línea más dura de la formación popular. En tal sentido, sostiene que "la referencia valiente que Ayuso ha supuesto frente a la izquierda socialista y comunista ha originado un torrente de simpatías en el entorno al que antes me refería", en alusión al espectro de PP y Ciudadanos. "Son votos que sin duda van a desviarse hacia el PP, votos que en otras circunstancias irían hacia Vox, al menos esta es mi intuición", deduce.

Muestra además sus críticas al partido de Pablo Casado por no derogar la Ley de Memoria Histórica, haberse puesto "de perfil" ante la exhumación del dictador del Valle de los Caídos o por sus "muestras continuas de un comportamiento rastrero y vil en todo lo referido a los derechos de la familia Franco sobre el Pazo de Meirás y ahora la casa de Cornide en La Coruña".

"Allá cada cual con su voto ¡faltaría más! Pero yo tengo claro desde mi posición en la FNFF que el mío irá allá donde encuentre posiciones claras y definidas en la defensa de lo que marcan nuestros estatutos: promover, difundir el legado y el pensamiento de Francisco Franco, así como los de la España que él capitaneó", remata Chicharro.