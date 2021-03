"Me enfrenté al virus y me enfrentaré a Ayuso": Mónica García critica el adelanto electoral y Vox lo aplaude

Tras el respaldo de los tribunales a la convocatoria electoral, la Comunidad de Madrid afronta unas elecciones insólitas el 4 de mayo al ser anticipadas por primera vez en la historia de la región y caer en un día laborable, algo que ya ocurrió el 10 de junio de 1987 (miércoles), cuando el PSOE de Joaquín Leguina ganó por segunda vez en la Comunidad, aunque perdió la mayoría absoluta.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este domingo que "el 4 de mayo Madrid va a elecciones porque está en su derecho". Díaz Ayuso ha escrito este mensaje en Twitter junto a una noticia del diario ABC titulada La Justicia da la razón a Ayuso y habrá elecciones el 4 de mayo.



"Elecciones irresponsables"

El actual líder de la oposición y del PSOE en la capital, Ángel Gabilondo, ha dicho que respeta la sentencia del TJSM. A través de un vídeo publicado en Twitter, el diputado ha asegurado que hará falta una movilización ciudadana.

"Respetamos la decisión del TSJM y valoramos positivamente la celeridad de la resolución. Llamamos a la participación y a la movilización para constituir la Asamblea como representación de la voluntad ciudadana. Estoy y estamos dispuestos a hacernos cargo del Gobierno de Madrid".

La diputada de Más Madrid y candidata a la Presidencia de la Comunidad madrileña, Mónica García, ha dicho que este domingo "se consuman unas elecciones irresponsables", pero ha asegurado que está "preparada" para echar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso "de la Puerta del Sol", donde se ubica la sede de la presidencia regional.

En su cuenta oficial de Twitter, García se ha referido así al respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a la convocatoria de elecciones anticipadas. "No hay problema: Me enfrenté al virus (Mónica García es médico) y me enfrentaré a Ayuso", ha señalado la candidata de Más Madrid.

En ese mismo tono se ha declarado Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid hasta hace unos días, cuando fue cesado por Ayuso. "Con 1.641 personas hospitalizadas, 424 en UCI y 447.101 en paro, Ayuso ha decidido convocar elecciones. Su capricho es lo primero. Nos costará 20 millones de euros. Serán el 4 de mayo, martes. Si tiene hijos, cuente con que no habrá colegio. Un despropósito todo", ha asegurado el líder de Ciudadanos en la región

Vox lo celebra y Podemos dice que serán elecciones de cambio

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid y candidata a la Presidencia madrileña, Rocío Monasterio, ha celebrado este domingo el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). "A elecciones en Madrid", ha escrito Monasterio en su cuenta de Twitter, donde ha agregado iconos de aplausos para celebrar la noticia.

En cambio, el portavoz adjunto de Unidas Podemos en la Asamblea madrileña, Jacinto Morano, ha expresado este domingo su deseo de que el 4 de mayo el PP pierda el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que consiguió "con una jugada oscura como el Tamayazo".

"Hagamos que lo pierda con un ejercicio de democracia y movilización popular", ha escrito Morano en su cuenta de Twitter.