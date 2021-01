El grupo de trumpistas españoles amenaza a periodistas y a 'Público': "Os quedan cuatro días"

Amor a las teorías conspiranoicas, idolatría por Donald Trump y desprecio absoluto hacia la prensa. Los promotores españoles del movimiento ultraderechista Qanon han reaccionado con enfado y amenazas tras el artículo de Público que relataba sus actividades y recogía distintas afirmaciones de su principal referente, cuya identidad permanece oculta bajo seudónimo.

"Os desprecio, porque sois unos embusteros, unos farsantes, unos liantes, venís aquí a escondidas para luego intentar buscar la mierda que no hay y que no existe. Periodistas, os quedan cuatro días. Ya no vais a hacer más terrorismo informático" (sic). Así se expresaba este miércoles en un mensaje de audio el impulsor de Qanon España, una persona de sexo masculino que se identifica como "Alpaxino".

Según ha podido comprobar Público, Twitter suspendió una cuenta de este mismo usuario en la que se publicaban mensajes a favor de Qanon y se difundía su actividad en España. Desde allí agradecía precisamente a "todos los componentes" de uno de los canales de Telegram de esa organización. En las últimas semanas, principalmente tras el asalto al Capitolio en Washington, los grupos han visto aumentar su número de participantes.

Tras publicar el enlace al artículo publicado por este periódico, Alpaxino calificaba a los periodistas como "una vergüenza para la raza humana" y de ser además "los más peligrosos que hay en España junto con los médicos". "Vosotros sois los culpables, porque al ser cómplices de estos psicopáticos degenerados y hacer sus mierdas de trabajo, lo único que hacéis es perjudicar al resto de la humanidad. La gran vergüenza de la humanidad sois vosotros, periodistas y gente al servicio del cabal. Vergüenza me daría a mí. Pero os queda muy poco, que lo sepáis", añadía.

Poco después envió otro mensaje de audio, en el que acusaba a los medios de comunicación de estar "al servicio del mal", "Cada vez la gente sabe que los periodistas sois unos mentirosos. Estáis al servicio del mismo demonio. No sois dignos del aire que respiráis", advirtió.

"Dinos para quién trabajas"

El responsable de este grupo también atacó directamente al periodista de Público que firma esta información. "Viendo el perfil de este señor, os daréis cuenta de qué pie cojea. Si tiene el seguimiento hacia tantos sionistas en su perfil, por algo será. Ya sabemos para quién trabajas, ¿vale Danilo? Si tienes que venir a hablar de nosotros, mírate en el espejo y dinos para quién trabajas, cuáles son tus intereses políticos, sindicales", afirmó. "Viva Qanon España, que sigan golpeando, cuanto más nos golpean, solo van a conseguir que sigamos creciendo", añadió en su mensaje.

Otro integrante del grupo de Qanon en España –que figura además como administrador de uno de sus canales en Telegram– sugería "hacer una acción todos juntos contra este sionista y comunista". "Al cuello", apoyó una de sus compañeras.