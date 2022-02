Alberto Núñez Feijóo evita aclarar si abandonará su región y el Gobierno de la Xunta para liderar el PP en Madrid. Ana Belén Potón, del BNG y líder de la oposición, ha reclamado que debe elegir "entre el PP o Galicia". El presidente gallego ha defendido que no "hay que elegir entre Galicia o el PP".

Pontón le ha advertido que la comunidad "no es la sala de espera de sus ambiciones personales" y debe "por honestidad" aclarar si escoge Galicia o al PP. Feijóo ha sorteado pronunciarse y ha optado por dar la vuelta al la afirmación de Pontón: "¿Hay que elegir entre Galicia y el PP? No, señoría, porque Galicia siempre eligió al PP y, en consecuencia, siempre dijo que no a los nacionalistas gallegos".

Preguntado por la oposición sobre los contratos que implican al hermano Isabel Díaz Ayuso, Feijóo ha evitado pronunciarse. Por lo tanto, el líder gallego no ha esclarecido si dará el salto a la política nacional a pesar de que la mayor parte de representantes populares le señalan como el más indicado para capitanear el PP.

El exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguró en reiteradas ocasiones que confía en que "va a venir" a Madrid para presentarse a ocupar la presidencia del PP. Lo cierto es que su figura ha ganado protagonismo estos últimos días marcados por la guerra interna en el partido.

Feijóo se alineó con la presidenta madrileña para exigir cambios "urgentes" en la formación. Ayuso ha asegurado que se centrará en Madrid y que no aspirará a liderar el Partido Popular, un gesto que deja el camino libre a Feijóo.